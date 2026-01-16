Falas de Elmano e articulações de Ciro sobre eleições no Ceará: Jogo Político #494

O governador Elmano de Freitas (PT) comentou o anúncio do ex-prefeito Ivo Gomes (PSB) de não ter compromisso com a reeleição dele. Ele foi conciliador, disse compreender a posição e pregou diálogo. Associou a questão a divergências locais que considera naturais. Enfatizou que apoiou a candidata de Ivo em Sobral em 2024, Izolda Cela (PSB), contra Oscar Rodrigues (União Brasil), de quem o governador agora se aproxima. O petista lembrou ainda que passou por situação parecida, com o então governador Camilo Santana (PT) apoiando Roberto Cláudio em Fortaleza, que havia derrotado Elmano na eleição anterior. Em paralelo, Ciro Gomes (PSDB) mantém intensa agenda de reuniões políticas. Estes são temas do Jogo Político #494.