Chapa no Ceará com Ciro Gomes, Capitão Wagner e Roberto Cláudio | Jogo Político #495

Ciro Gomes (PSDB) disse que a chapa de oposição terá ele, Capitão Wagner (União Brasil) e Roberto Cláudio (União Brasil). Não mencionou as posições, mas se dispôs a liderar o projeto. Este é um dos temas do Jogo Político #495, que trata ainda da intensa disputa pelo União Brasil entre base e oposição. Comenta ainda sobre Camilo Santana (PT), que confirmou intenção de deixar o Ministério da Educação em março para ajudar nas campanhas de Lula e Elmano de Freitas. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas.