Balanço do cenário eleitoral do Ceará 2026 | Jogo Político #500

O podcast Jogo Político chega à edição número 500. Neste episódio, será feito o balanço do cenário eleitoral de 2026 no Ceará, a partir dos desdobramentos no fim de semana, com ato de Ciro Gomes (PSDB) no Cariri. Ele será ou não candidato? O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas.