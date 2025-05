EP 96 - Bebês reborn: o que há por trás dessa febre?

"Bebês reborn" ou bebês renascidos, na tradução literal: o que você pensa sobre esse assunto? Calma que vamos lhe explicar a pergunta! Apesar de não ser novidade a existência desse mercado e desse nicho de mulheres, notícias de pessoas levando bebês hiper-realistas à emergência médica, querendo fazer ensaios fotográficos ou disputando pela guarda na Justiça trouxeram preocupação acerca da dimensão que o assunto está ganhando e dos impactos na sociedade. Afinal, mulheres adultas podem também ter hobbies, assim como homens adultos que trouxeram consigo da infância hábitos, como jogar videogame, dentre outras preferências? Não restam dúvidas que sim, mas o caso assume dimensões mais profundas. Rotular e generalizar chamando essas pessoas de "loucas" ou "fora da realidade" é bastante superficial e precipitado. Existem outros lados e outras nuances que precisam ser discutidas para que entendamos melhor o tema e é isso que vamos fazer nesta terça-feira, 20, no novo episódio do MamyCast! É sobre bebês reborns o tema do nosso episódio de número 96. E, para falar sobre o assunto que tem sido uma febre nas últimas semanas, recebemos no programa a colecionadora de bebês reborn, Melissa Delmaestro e a psicóloga Amana Assumpção, especialista em arteterapia. Vem com a gente? ❤️‍