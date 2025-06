Tudo sobre processo de Adoção: dúvidas e estigmas com Diogo Cals | EP 97 - MAMYCAST

O mês de maio é também conhecido como o mês da adoção, pois 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção! Uma data voltada para falar de uma questão muito importante para a nossa sociedade e especial para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão responsável pelo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA). Mas a adoção não deve ser vista como um ato de caridade. E, sim, uma escolha de vida, definitiva e, sobretudo, de muito amor e vontade de formar uma família com compromisso e propósito! Pensando nisso e na importância de falarmos desse assunto, o episódio 97 do MamyCast será sobre Adoção! Desta vez, vamos falar sobre o processo e destrinchar as principais dúvidas e os estigmas. Você tem dúvidas sobre o processo de adoção no Brasil? Tem curiosidades? Deseja mudar estigmas e quebrar estereótipos? O nosso convidado vai responder! Vamos receber o assistente social do Cadastro de Adoção, Diogo Cals, mestre e doutor em Sociologia com pesquisa sobre Adoção. Vem com a gente? Acompanhe e assista ao vivo! Estaremos no canal do O POVO no YouTube, a partir de 12h, nesta quinta-feira, 29! Não vai perder! Avisa às amigas e mães que amam e tentam gestar e gerar vidas! MamyCast – a sua rede de apoio e informação na maternidade! A informação transforma!