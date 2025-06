Primeira infância: tudo o que você precisa saber | EP 101 - MamyCast

Para todas aquelas mulheres que decidem ter filhos nos dias de hoje, eis um dos maiores desafios na criação e desenvolvimento das crianças: a primeira infância! E será exatamente sobre esse universo complexo que o MamyCast vai abordar no episódio #101! #criança #primeirainfância #noticias #podcast #mamy #cast #mulheres #filhos #decisão #criação #maes #infancia #vida A "primeira infância" é um período que vai do nascimento até os 6 anos de idade na vida de um ser humano. É uma etapa decisiva para o desenvolvimento humano, na qual ocorrem transformações profundas no cérebro e desenvolvimento motor, cognitivo e socioemocional. Essa fase é tida como uma "janela de oportunidades" para a construção das bases do futuro da criança, sendo fundamental para o desenvolvimento da saúde, da aprendizagem e do bem-estar. Para conversar sobre os aspectos que envolvem o universo da primeira infância, vamos receber a médica pediatra integrativa Luciana Barbosa (@tia.ped), a conhecida "Tia Ped". Ela é CEO da Clínica Colo (@clinicacolo). Também vamos receber a fisioterapeuta pediátrica Ana Gabriela Nolasco (@anagabrielafisio), também membro da Clínica Colo. Vem com a gente? Acompanhe e assista ao vivo! Estaremos no canal do O POVO no YouTube, a partir das 13h, nesta quinta-feira, 26! Não vai perder! Avisa às amigas e mulheres! MamyCast – a sua rede de apoio e informação na maternidade!