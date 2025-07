Férias escolares: dicas e atividades simples e divertidas para crianças - MamyCast

Julho é mês de férias escolares dos nossos pequenos! E, enquanto que os filhos estão com aquela energia toda para se divertir e aproveitar a pausa nas atividades da escola, as famílias procuram por uma programação de férias pela cidade. #dicas #podcast #atividadesinfantil #ferias #simples #curta #crianças #julho #noticias #feriasescolares #escola E é sobre esse tema que o episódio #102 do MamyCast vai falar, sobre férias escolares com dicas e atividades para as nossas crianças em julho! Para conversar sobre o assunto, vamos receber a comunicadora e artista Clara Dourado, que é mãe do Annabi (5 anos) e listou uma lista com dicas de atividades e passeios para fazer com os filhos em sua conta do Instagram. Recebemos também a psicóloga infantil Ivana Capistrano, idealizadora do projeto "Colônia de Férias Terapêutica". Vem com a gente? Acompanhe e assista ao vivo! Estaremos no canal do O POVO no YouTube, a partir das 13h, nesta terça-feira, 8! Não vai perder! Avisa às amigas e mulheres! ❤️ MamyCast – a sua rede de apoio e informação na maternidade!