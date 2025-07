Atraso de fala: mitos, dúvidas e verdades - MamyCast

O atraso de fala na primeira infância (que vai de 0 até 6 anos) ocorre geralmente quando a criança desenvolve a fala e linguagem mais lentamente do que o esperado para a sua idade. Por isso, é importante identificar e buscar ajuda profissional para se atentar ao desenvolvimento adequado da sua criança, especialmente se o atraso persistir ou se houver outros sinais de preocupação. No episódio 103 do MamyCast, você vai entender melhor sobre o atraso de fala na primeira infância e os possíveis distúrbios referente ao desenvolvimento da fala e linguagem dos nossos pequenos! Para entender melhor sobre o assunto, vamos receber a fonoaudióloga Janaina Coelho, conhecida como "A fono de crianças". Especialista em Apraxia de Fala na Infância e Desenvolvimento Infantil, ela tem mais de sete anos de experiência em neurodesenvolvimento infantil. Também convidamos a terapeuta ocupacional Nahani Caroline, pós-graduada em Neurociência e Reabilitação. Vem com a gente? Acompanhe e assista ao vivo! Estaremos no canal do O POVO no YouTube, a partir das 13h, nesta quinta-feira, 10! Não vai perder! Avisa às amigas e mulheres! ❤️ MamyCast – a sua rede de apoio e informação na maternidade!