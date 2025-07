"Ser mãe é uma construção": com Jéssica Campos - MamyCast

"Ser mãe é uma construção!". A frase é da assistente social e modelo Jéssica Campos (@_jecamposs), mãe da Maya (7 anos) e do Ravy (2 anos), duas crianças negras, frutos de seu relacionamento com o jogador de futebol Matheus Jussa. Atualmente, Jéssica está morando com a sua família em Xangai, na China. Mas antes disso, ela também morou em outros lugares no Brasil, como Rio de Janeiro, Ceará e Minas Gerais. No episódio 104 do MamyCast dessa semana, vamos receber e conhecer a trajetória da Jéssica com a maternidade. Falaremos sobre as experiências dela enquanto mãe, o que ela acredita, porque escolheu a maternidade, sua visão enquanto mãe de duas crianças negras, medos e o que almeja para o futuro de seus filhos. Vem com a gente? ❤️‍