A escolha pela paternidade: desejos e desafios - MamyCast

Para além do vínculo biológico e das obrigações parentais, a paternidade se consolida hoje nos laços emocionais e vínculos afetivos que são construídos a partir da relação entre pai e filho(a) e ao longo do crescimento da criança. A paternidade também é uma construção sociocultural que envolve principalmente ligações afetivas e socioemocionais, atenção, cuidado, responsabilidade e presença ativa na vida de um ser humano em formação. Nesta semana do "Dia dos pais", o MamyCast não poderia deixar de falar sobre o assunto da escolha pela paternidade: desejos e desafios. O que é mais importante nos dias de hoje na vida de quem escolhe ser pai de forma consciente? É o que vamos saber com os nossos convidados! No episódio 105 do MamyCast dessa semana, nós recebemos o professor de História Bruno Dourado, pai da Maria Laura (9 anos) e João Lucas (3 anos). Casado com a psicóloga Eliane Higino, ele divide os cuidados com as crianças e a atuação na área da Educação como coordenador pedagógico na mesma escola em que estuda os seus filhos. Também vamos receber o empresário Lucas Brito, que sempre teve o desejo de ser pai. Lucas é marido da psicóloga Emmanuelle Brito, que participou de um dos episódios do nosso especial "Tentantes: histórias de quem vive a espera" em maio de 2025. Vem com a gente? ❤️‍