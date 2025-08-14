Licença-paternidade: veja avanços e desafios da proposta - MamyCast

O Congresso Nacional deu início aos debates sobre a regulamentação da licença-paternidade neste mês de agosto. O prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para que fosse regulamentado venceu em julho, sem que uma lei definitiva fosse aprovada. Atualmente, a licença-paternidade no Brasil é de apenas cinco dias, conforme a regra transitória. No entanto, há projetos em tramitação com a finalidade de ampliar esse período para 15, 20, 30 ou até mesmo 60 dias. #pai #filhos #mamy #cast #licençapaternidade #proposta #congresso #noticias #podcast #maternidade #mãe #filho #filha #crianças #saiba #como Quanto tempo deveria durar a licença-paternidade no Brasil? É o que vamos discutir e refletir no episódio dessa semana! Vamos receber a advogada Conceição Martins, especialista em Direitos das Famílias, e a deputada federal Sâmia Bomfim, coautora do PL nº 1974/2021 (Estatuto da Parentalidade). Vem com a gente? ❤️‍