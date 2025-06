Vai um pratinho junino aí? Chefs cearenses servem sabor, cor e tradição no programa Pause

O Programa é uma entrevista com os chefs de cozinha Silvia Vasconcelos, responsável pela confeitaria Doce Gula, e pelo professor do curso de gastronomia da Universidade Federal do Ceará (UFC), o doutor Leo Gondim. #pause #saojoao #comida #chef #entrevista #podcast #culinaria #silviahelena #leogondim O programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, entra ao vivo no Youtube do O POVO todas as sextas-feiras, às 16h.