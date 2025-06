Vidas solteiras importam! Psicóloga Zenilce Bruno ensina a lidar com um pé na bunda

O Programa Pause da semana dos namorados é uma entrevista com a psicóloga e sexóloga Zenilce Bruno que fala sobre o luto do término e oferece dicas de como sobreviver a um pé na bunda. #pause #dias dos namorados #psicóloga #sexo #entrevista #podcast #pénabunda #zenilcebruno O programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, entra ao vivo no Youtube do O POVO todas as sextas-feiras, às 16h.