Quer apimentar a relação? Terapeuta sexual Fabi Prazer dá dicas para inovar na cama

O Programa Pause da semana dos namorados é uma entrevista com a especialista em sexo Fabi Prazer dá dicas de como apimentar a relação e manter a criatividade na cama. #pause #diasdosnamorados #terapeuta #sexo #entrevista #podcast #fabiprazer O programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, entra ao vivo no Youtube do O POVO todas as sextas-feiras, às 16h.