Silvia Buarque fala de nova peça, carreira e cena artística em entrevista

O Programa Pause da semana é uma entrevista com a atriz de teatro e cinema Silvia Buarque que conta detalhes de seu percurso artístico. #pause #silviabuarque #teatro #atriz #entrevista #podcast #chicobuarque O programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, entra ao vivo no Youtube do O POVO todas as sextas-feiras, às 16h.