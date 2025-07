Mestre da moda Lino Villaventura fala sobre carreira e exposição em sua homenagem

O Programa Pause é uma entrevista com o designer de moda e estilista Lino Villaventura, que fala sobre os desafios e particularidades de quem vive com a arte da moda, sua trajetória internacional e seu começo. #pause #moda #coreografia #spfw #empreendimento #museudafotografia #fortaleza #entrevista #podcast #LinoVillaventura O programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, entra ao vivo no Youtube do O POVO todas as sextas-feiras, às 16h.