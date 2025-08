Documentário exclusivo do O POVO discute as facções no Ceará

O Programa Pause é uma entrevista com Demitri Túlio, repórter Investigativo do jornal O POVO, responsável por pesquisar as formas como as facções influenciaram as últimas eleições com corrupção, propinas e ameaças. Demitri fala também da nova temporada de GUERRA SEM FIM, série original OP+ sobre a presença e atuação das facções no Ceará. A nova temporada da série aborda a relação entre eleições e facções. #pause #facção #crime #crimeorganizado #ceará #corrupção #eleições #fortaleza #entrevista #podcasters #Demitritulio O programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, entra ao vivo no Youtube do O POVO todas as sextas-feiras, às 16h.