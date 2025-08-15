15 de Agosto - Comemorações para o Dia de Iemanjá e de Nossa Senhora de Assunção | PAUSE

O Programa Pause é uma entrevista com Jean dos Anjos, antropólogo e umbandista, e com Vasco Arruda, Mariologista. #pause #iemanjá #umbanda #nossasenhora #umbandaraiz #ceará #fortaleza #entrevista #podcasters O programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, entra ao vivo no Youtube do O POVO todas as sextas-feiras, às 16h.