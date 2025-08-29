Edmilson Filho e Halder Gomes falam sobre amizade, carreiras e comédia no Cinema | PAUSE

O Programa Pause é uma entrevista com Halder Gomes, diretor de cinema, e Edmilson Filho, ator. #pause #edmilsonfilho #haldergomes #cinema #ator #cinematography #streaming #ceará #fortaleza #entrevista #podcasters O programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, entra ao vivo no Youtube do O POVO todas as sextas-feiras, às 16h.