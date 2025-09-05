Importante jornalista cearense, Lúcio Brasileiro, fala de seu percurso na profissão | PAUSE

O Programa Pause é uma entrevista com o importante jornalista cearense Lúcio Brasileiro. #pause #luciobrasileiro #jornalistas #jornalismo #jornal #ator #colunista #ceará #fortaleza #entrevista #podcasters O programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, entra ao vivo no Youtube do O POVO todas as sextas-feiras, às 16h.