Kátia Cilene, um dos grandes nomes do forró, fala do momento atual de sua carreira

O Programa Pause é uma entrevista com a famosa cantora cearense Kátia Cilene. #pause #katiacilence #mastruzcomleite #forrozão #jornalistas #jornalismo #jornal #ator #colunista #ceará #fortaleza #entrevista #podcasters O programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, entra ao vivo no Youtube do O POVO todas as sextas-feiras, às 16h.