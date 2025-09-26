Mariana Ximenes revisita trajetória e fala de homenagem no Cine Ceará | PAUSE AO VIVO

Mariana Ximenes do Prado Nuzzi é uma atriz e produtora brasileira. Ganhou diversos prêmios como atriz, incluindo um Grande Otelo, um Kikito no Festival de Cinema de Gramado, três Prêmios Qualidade Brasil, além de ter sido indicada duas vezes ao Prêmio APCA. O programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, entra ao vivo no Youtube do O POVO todas as sextas-feiras, às 16h.