Renomado escritor de biografias, Lira Neto conversa sobre curso de escrita | PAUSE AO VIVO

O Programa Pause é uma entrevista com João de Lira Cavalcante Neto, mais conhecido como Lira Neto, escritor e jornalista brasileiro. Graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará e mestre em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tem quase vinte livros publicados. #pause #cinema #literatura #biografia #biography #liraneto #escrever #jornalistas #jornalismo #jornal #ator #atriz #colunista #ceará #fortaleza #entrevista #podcasters O programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, entra ao vivo no Youtube do O POVO todas as sextas-feiras, às 16h.