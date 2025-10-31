Logo O POVO+

Temporada Especial Pause na CasaCor: arquitetos Erico Monteiro e Ramiro Mendes | PAUSE

Entrevista com os arquitetos Erico Monteiro e Ramiro Mendes, participantes da CASACOR 2025. #pause #arquitetura #casacor #biografia #biography #jornalistas #jornalismo #jornal #ator #atriz #colunista #ceará #fortaleza #entrevista #podcasters O programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, entra ao vivo no Youtube do O POVO todas as sextas-feiras, às 16h.

Outros episódios

Quero mais conteúdo exclusivo!

Assine nossa plataforma multistreaming, e tenha acesso aos nossos colunistas, grandes reportagens, podcats, séries e muito mais

ASSINE