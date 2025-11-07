Temporada Especial Pause na CasaCor: arquitetos Ana Virgínia e Roberto Pamplona | PAUSE
Entrevista com os arquitetos Ana Virgínia e Roberto Pamplona, participantes da CASACOR 2025. #pause #arquitetura #casacor #biografia #biography #jornalistas #jornalismo #jornal #ator #atriz #colunista #ceará #fortaleza #entrevista #podcasters O programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, entra ao vivo no Youtube do O POVO todas as sextas-feiras, às 16h.
Outros episódios
-
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
-
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
-
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Quero mais conteúdo exclusivo!
Assine nossa plataforma multistreaming, e tenha acesso aos nossos colunistas, grandes reportagens, podcats, séries e muito maisASSINE