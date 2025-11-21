Estratégias para ler mais e melhor com Talles Azigon e Juliana Diniz | PAUSE AO VIVO
Entrevista com Juliana Diniz, escritora e professora da UFC, e com Talles Azigon, editor e escritor. Ambos indicam leituras e oferecem dicas mais ler com mais atenção. #pause #leitura #livros #books #literatura #biografia #biography #jornalistas #jornalismo #jornal #ator #atriz #colunista #ceará #fortaleza #entrevista #podcasters O programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, entra ao vivo no Youtube do O POVO todas as sextas-feiras, às 16h.
Outros episódios
