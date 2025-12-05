Os sommeliers Karime Loureiro e Renato Brasil dão dicas de bebidas para o final do ano | PAUSE

Entrevista os com Karime Loureiro e Renato Brasil, sommeliers de bebidas alcóolicas, que dão dicas e ensinam como se beber com etiqueta e qualidade nas festas de final de ano. O programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, entra ao vivo no Youtube do O POVO todas as sextas-feiras, às 16h.