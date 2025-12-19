Ano novo, vida nova? Feng Shui e arquitetura afetiva para transformar os ambientes | PAUSE

Ano novo está chegando e muita gente lista, dentre as promessas para os próximos doze meses, manter a casa e o espaço de trabalho mais organizados. Para além da funcionalidade de um ambiente bem dividido e com os objetos posicionados de forma prática, os espaços têm o poder de interferir no nosso bem-estar e até na produtividade das rotinas. No último episódio de 2025, o programa Pause recebe as arquitetas Biia Sales, que acredita na ambientação como um antídoto poderoso contra os momentos de caos, e Laura Rios, que aplica em seus projetos os princípios da filosofia oriental Feng shui. O programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, entra ao vivo no Youtube do O POVO todas as sextas-feiras, às 16h.