Mundo do Trabalho: Inteligência Artificial, Soft Skils e Linkedin | PAUSE

Mundo do Trabalho: Inteligência Artificial, Soft Skils e Linkedin

O mundo do trabalho segue ganhando novos termos para dar conta de tantas mudanças que aconteceram, em especial nos últimos anos, com o advento das novas tecnologias. Para tratar do assunto, o programa Pause entrevista Isabela Edson (diretora executiva da Agirh Consultoria e CEO da Tai Vagas), e Ana Paula Arrais (administradora, fundadora da "A Fim de Aprender" Consultoria em Desenvolvimento Humano, palestrante e mentora em RH).