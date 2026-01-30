É Carnaval! Conversa com mestres de bateria

PAUSE hoje se une aos que acreditam no poder revitalizante, socializador, identitário e artísitco do Carnaval e recebe dois representantes de baterias de samba que já têm sua trajetória marcada na história da folia fortalezense: Fernando Bustamante, mestre de bateria da Unidos da Cachorra, e Matheus Freire, mestre do Baqueta Clube De Ritmistas.