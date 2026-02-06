Cansado das telas? Neurologista Tamiris Mariano fala sobre o assunto

Você tem dificuldade para largar o aparelho celular na hora de executar tarefas simples do dia a dia, como lavar louça, dirigir, fazer uma refeição ou ver um filme? Para destrinchar o tema, PAUSE recebe a médica Tamiris Mariano, que é neurologista infantil, com residência médica pelo Hospital Universitário de Brasília, e atua no Hospital Infantil Albert Sabin, com foco em doenças raras e neuromusculares. Reconhecida por unir ciência e comunicação de forma clara, também possui forte presença digital, onde orienta milhares de pais e profissionais sobre desenvolvimento infantil. Tem se dedicado especialmente ao estudo dos impactos do uso precoce e excessivo de telas no cérebro das crianças, tema que hoje representa um dos maiores desafios da saúde infantil.