Ex-Fortaleza e Ceará, Dorival supera drama familiar até chegar à seleção brasileira

O técnico Dorival Júnior atingiu o topo da carreira ao ser anunciado como o substituto de Fernando Diniz para comandar a seleção brasileira rumo à Copa do Mundo de 2026, que será realizada no México, Estados Unidos e Canadá.

A trajetória do treinador está interligada ao futebol cearense, tendo passagens pelos dois principais clubes do Estado: em 2005, esteve à frente do Fortaleza e, em 2022, retornou à Capital para comandar o Ceará.

Dorival treinou o Tricolor do Pici no início da carreira, após passagens por Ferroviária-SP e Figueirense-SC. No clube, disputou 25 partidas, registrando 13 vitórias, oito empates e quatro derrotas. Apesar da breve passagem, o paulista de 61 anos contribuiu para a temporada do Fortaleza, que disputou a Série A do Campeonato Brasileiro daquele ano.

Foto: Daniel RAMALHO / AFP Técnico Dorival Júnior em entrevista coletiva de apresentação na seleção brasileira, na sede da CBF

“Foram três meses (que trabalhei com ele). Foi o primeiro clube que ele dirigiu depois do Figueirense. Tive a oportunidade de conviver com ele, buscá-lo no aeroporto, realizar toda a parte de planejamento. Ficou janeiro, fevereiro e março, no Campeonato Cearense, ele pegou uma rotina muito forte de jogos, eram três ou quatro partidas por semana. A semifinal, inclusive, naquele ano, foi numa terça e numa quinta, era um calendário apertado", recordou Júlio Manso, supervisor do Leão em 2005, ao O POVO.

"O que vimos, apesar de fazer muito tempo, era um cara muito equilibrado, bom de grupo, sempre foi cordial e educado. Era muito aplicado e trabalhava muito. Trouxe aspectos positivos para o Fortaleza que disputaria a Série A naquele ano. Colaborou muito para a formação do grupo. Foi peça importante”, completou Manso.

O retorno ao futebol cearense aconteceu 17 anos depois, quando Dorival Júnior foi contratado pelo Ceará para substituir Tiago Nunes. O técnico conduziu o Vovô à melhor campanha de um time brasileiro na fase de grupos da Copa Sul-Americana, conquistando seis vitórias em seis partidas. O destaque obtido no Alvinegro resultou na procura do Flamengo e o treinador optou por interromper o trabalho de Porangabuçu.

Confira os números de Dorival Júnior no Ceará e no Fortaleza

Robinson de Castro, responsável pela contratação, comentou sobre as características do treinador, enaltecendo a capacidade de liderança. O ex-presidente do Ceará ainda opinou que o técnico conseguirá bons resultados na seleção brasileira por estar acostumado a lidar com ambientes com estrelas.

“Dorival teve uma passagem muito boa pelo Ceará. Tivemos uma grande relação, é um cara simples, generoso, educado e atencioso com todo mundo. Ele tem uma capacidade de fazer todo mundo se sentir partícipe do processo. Todos os atletas que estavam ou não jogando, ele conseguia aglutinar no projeto, participar de alguma forma, fazendo uma espécie de rodízio sem comprometer o campo. Passa muita confiança para os atletas. É um treinador que tem uma empatia grande com o grupo, que sabe, sem dar nenhum grito, demonstrar o seu comando. Sabe dizer as palavras certas, percebemos ser um cara diferenciado", exaltou o ex-dirigente alvinegro.

"Tenho pelo Dorival Júnior, apesar de ter tido uma saída precoce, uma grande admiração por ele e acho que dará resultado na seleção brasileira, sim. Ele provou no Ceará, no Flamengo e no São Paulo que tem condições de gerir bem grupos e entregar. Deu resultado com todos os três e dará também com o Brasil”, disse Robinson.

Treinador de Neymar no Santos

Após passar por Criciúma, Avaí, Juventude, Sport, São Caetano, Cruzeiro, Coritiba e Vasco, entre 2005 e 2009, Dorival Júnior assumiu o Santos. No clube paulista, comandou a talentosa revelação Neymar e conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil em 2010, dando continuidade à promissora carreira.

Foto: Divulgação Santos FC Neymar e Dorival Júnior em treino do Santos no CT Rei Pelé

O treinador, porém, não passou muito tempo no cargo, mesmo com as conquistas obtidas no Peixe, devido à discussão com a astro brasileiro. Na época, Neymar já era uma realidade para o Santos. E no dia 16 de setembro de 2010, discutiu calorosamente na vitória contra o Atlético-GO, por 4 a 2, pela Série A, após o treinador impedir que ele batesse um pênalti e reclamar da displicência do atleta em alguns lances da partida.

Como advertência, Dorival optou por barrar Neymar do clássico contra o Corinthians. O técnico, porém, havia garantido à diretoria a presença do atacante na partida. Devido à manutenção da punição, o treinador foi desligado por insubordinação.

Superação familiar

Após deixar o Santos, o ex-jogador comandou Atlético-MG, Internacional, Flamengo, Vasco, Fluminense, Palmeiras e São Paulo. Em 2018, interrompeu a carreira para cuidar da esposa, que estava com câncer. Em 2020, retornou no comando do Athletico-PR, mas disputou apenas 16 partidas e acabou demitido enquanto estava com Covid-19. Após o desligamento, novamente Dorival Júnior pausou a trajetória no futebol para, desta vez, tratar de um câncer de próstata.

O retorno, enfim seguro e saudável, aconteceu em 2022, quando aceitou a proposta do Ceará. Desde então, o treinador viveu tempos gloriosos no futebol, chegando à seleção, tendo antes se provado no cenário nacional.

Trajetória vitoriosa por Flamengo e São Paulo

Dorival voltou a ser destaque entre os treinadores do futebol brasileiro ao chegar ao Flamengo para substituir o português Paulo Sousa. No time carioca, reorganizou a casa, deu confiança e respaldo aos atletas e uniu Gabriel Barbosa e Pedro, tornando o ataque rubro-negro um dos mais letais do país.

Foto: Marcelo Cortes / Flamengo Técnico Dorival Júnior no vestiário no jogo Fortaleza x Flamengo, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A

Querido pelo grupo, Dorival Júnior levou o Fla as conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores. Mesmo com o sucesso, não teve o vínculo renovado, em uma decisão polêmica da diretoria.

Em alta no mercado, o técnico foi procurado pelo São Paulo, que havia demitido o ídolo Rogério Ceni do cargo. Repetindo o que fez no Flamengo, levou o Tricolor Paulista ao inédito título da Copa do Brasil, conquistado diante do ex-clube. Os resultados, aliado ao bom relacionamento com imprensa, atletas e diretoria da CBF, o levaram ao cargo de técnico da seleção brasileira.

Chegada à seleção brasileira

A chegada de Dorival à seleção ocorre após o destaque obtido com conquistas expressivas que o colocaram como um dos principais técnicos do país. Apesar disso, o paulista não estava entre as prioridades da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que esperava ansiosamente pelo italiano Carlo Ancelotti, comandante do Real Madrid.

No entanto, após a renovação contratual com o clube espanhol, o presidente Ednaldo Rodrigues optou por realizar a troca no comando técnico: sacou o interino Fernando Diniz e deu vez a Dorival Júnior.

“É uma satisfação, estou sinceramente emocionado, depois de tudo que vivi, de tudo que passei. E principalmente nos últimos seis, sete anos, conseguindo vencer dois momentos de muitas dificuldades dentro da minha casa, do meu lar. A minha esposa com um câncer muito agressivo, logo em seguida eu também fui diagnosticado. Isso me fortaleceu ainda mais e pude repensar pontos da minha carreira. São praticamente 54 anos em que o futebol vive dentro da minha casa”, disse o novo comandante em coletiva de apresentação.

abrir (Foto: Staff Images / CBF)Técnico Dorival Júnior e presidente Ednaldo Rodrigues em entrevista coletiva na sede da CBF (Foto: Staff Images / CBF)Técnico Dorival Júnior em entrevista coletiva de apresentação na seleção brasileira, na sede da CBF (Foto: Thais Magalhães/CBF)Dorival Júnior em evento da final da Copa do Brasil 2023, na sede da CBF

Sob o comando do treinador do Fluminense — que atuou nas duas funções em 2023 —, a seleção brasileira teve desempenhos questionáveis, apesar dos triunfos contra Bolívia e Peru nas primeiras rodadas. O Brasil disputou seis partidas pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo, registrando duas vitórias, um empate e três derrotas. Com sete pontos somados, ocupa a 6ª colocação, atrás de Argentina, Uruguai, Colômbia, Venezuela e Equador, respectivamente.

Dorival Júnior chega à CBF para conduzir a Amarelinha nas Eliminatórias, na Copa América e na Copa do Mundo de 2026. Além disso, o Brasil voltará a disputar amistosos contra seleções da Europa, como contra a Inglaterra e Espanha, marcados para a Data Fifa de março deste ano.

Ficha técnica de Dorival Silvestre Júnior