Manual antirracista: Por que ensinar cultura africana nas escolas pode reduzir o racismo

Com um lápis em mão, escreva as leis: Lei do Ventre Livre, dos Sexagenários e a Áurea. O filho estava subjugado à mãe escravizada, o velho não aguentava mais viver e o último ficava a mercê do nada, porque não lhe foi dada estrutura. Em 1996, nasce a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional "Lei nº 9.394/1996 define e regulariza a organização da educação brasileira com base nos princípios presentes na Constituição" que inclui, só em 2003, as temáticas Histórico-Culturais Afro-Brasileiras e Africanas na grade curricular, contudo, segundo pesquisa do Itaú Social, nove em cada 10 escolas não cumprem a Lei.

Na década de 90, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Na Ordem, o artigo 26 apresenta que “o ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia”. Em 2003, o código foi alterado para tornar obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas.



No entanto, pesquisa feita pelo Itaú Social revela que 3.114 turmas do total de 3.467 estão sem a efetivação da LDB, ou seja, nove em cada 10 escolas não cumprem a Lei. Os resultados da Avaliação da Qualidade da Educação Infantil, realizada pelo Itaú Social em 2021, evidenciam que o atendimento feito às crianças nas unidades educacionais do Brasil é apenas regular. Contudo, há lacunas em relação às oportunidades de aprendizado relacionados à educação étnico-racial.

Uso e disponibilidade de materiais com repertório artístico-cultural e científico de diferentes origens étnico-raciais