O que revelam as paisagens sonoras do Ceará sobre as espécies em extinção

O Museu de História Natural do Ceará (MHNCE) está construindo uma biblioteca de paisagens sonoras do Estado para contribuir na conservação de aves ameaçadas de extinção e para manter a memória das florestas viva

Imagine uma praia e escute: as ondas quebrando em espuma na areia, acompanhando o assovio fino do vento ao pé do ouvido, balançando palmeiras. Crianças mergulhando ao longe, rindo, enquanto adultos conversam. Os pés de humanos e patas de cachorros e passarinhos esmagando a areia suavemente.

Uma das melhores formas de descrever uma cena é pelo som. Sem perceber, guardamos na memória incontáveis paisagens sonoras, e muitas vezes dependemos delas para apontar as mudanças nos cenários que um dia conhecemos.

Foto: Arquivo pessoal Briza Mesquita (graduanda da Uninta de Sobral) configurando gravador no PARNA Ubajara

Da mesma maneira, o som nos permite identificar detalhes que escapam à vista. É por isso que os pesquisadores do Museu de História Natural do Ceará (MHNCE/Uece) estão dedicados a construir a biblioteca de paisagens sonoras do Estado como parte do projeto de bioacústica Vozes da Conservação, focado na preservação de aves ameaçadas de extinção.

Para isso, uma equipe de 13 pessoas, entre graduandos e pós-graduados, instalou dez gravadores espalhados pelas serras de Baturité e da Aratanha, além do Parque Nacional de Ubajara, esse em colaboração com o Centro Universitário Inta (Uninta) de Sobral.

Não são gravadores comuns: os Audio Moth DEV, cedidos pela Rainforest Connection, são gravadores autônomos pequeninos, parecidos com uma placa mãe de computador. Funcionam ao estilo pomodoro, com gravações de um minuto e pausas de cinco, o que permite maior durabilidade e mais espaço na memória. São 40 a 50 dias funcionando nesse esquema, protegidos por uma capa de sílica para evitar a umidade.

“Nós temos mais de 90 mil minutos gravados, o que já é um número desatualizado porque já estamos retirando mais gravações”, explica o biólogo Hipólito Ferreira Xavier, doutorando do programa de Zoologia do Museu Nacional do Rio de Janeiro (MNRJ) e voluntário do MHNCE.

Com cada uma dessas faixas de áudio, os pesquisadores são capazes de identificar quais espécies de aves estão presentes nos locais monitorados. Elas já têm demonstrado, por exemplo, como a reintrodução dos periquitos cara-suja (Pyrrhura griseipectus) na Serra da Aratanha tem sido bem-sucedida, ao mesmo tempo que contrasta com o verdadeiro silêncio que a serra têm vivido por causa da síndrome da floresta vazia.

Os áudios também podem colaborar na identificação de novas espécies de animais ou até na reclassificação de outros. Esse último é o foco de Hipólito no doutorado: “Eu tô trabalhando com a revisão taxonômica de um gênero de ave chamado Momotus. A gente tem uma população que só ocorre atualmente na Serra da Aratanha, e a gente tem justamente uma suspeita que possa ser uma espécie ainda não descrita.”

A definição de novas espécies passa não apenas por comparação do formato do corpo, do tamanho da ave e do bico, do padrão de coloração das aves ou de dados genéticos; mas também pela vocalização dos animais.

Foto: Arquivo pessoal Hipólito Ferreira Xavier Momotus momota espécie foco monitorada

“Quando a gente coloca em um espectro a vocalização de espécies diferentes, a gente pode ver comparações e indicar que são dois grupos diferentes”, explica Hipólito. “Por mais que o nosso ouvido possa indicar que elas são da mesma espécie, quando a gente joga no programa, a gente consegue ver pequenos detalhes que podem separar grupos taxonômicos distintos.”

As vozes do eclipse

Veja como a pesquisa de bioacústica foi usada durante o eclipse solar de 2023

Bioacústica no eclipse Enquanto todos olhavam para o céu durante o eclipse solar anular de 2023, os pesquisadores do continente americano, incluindo os do MHNCE, dedicaram-se a ouvir a reação dos bichos. Como as aves reagem? Durante o eclipse, os gravadores do MHNCE estavam na Serra de Baturité e na Chapada do Araripe, ouvindo os animais de acordo com a mesma metodologia das outras instituições participantes. Na foto, uma fêmea de soldadinho-do-araripe (Antilophia bokermanni), uma das aves monitoradas. Resultados Os pesquisadores querem ver se espécies noturnas começam o período de vocalização mais cedo ou mais tarde por causa do eclipse, por exemplo. Os resultados serão apresentados no 2º Congresso Brasileiro de Bioacústica, em julho. Na foto, um bacurau monitorado.





Memórias também são dados

A instalação e operação dos gravadores começou em outubro de 2023 e deve seguir por um ano. Com o encerramento da etapa de coleta de dados, os pesquisadores do MHNCE poderão analisar por completo a biblioteca de milhares de áudios de aves serranas, identificando uma a uma.

Foto: Arquivo pessoal Hipólito Ferreira Xavier Selenidera gouldii baturitensis uma das espécie foco do monitoramento

Esse procedimento já está em andamento com o suporte de uma inteligência artificial (IA) treinada para reconhecer os cantos e apontar a espécie responsável por eles. Após a categorização da IA, os pesquisadores revisam todos os áudios separados pela máquina para confirmar a veracidade da catalogação.

Com isso, finalmente o Ceará terá uma biblioteca sistematizada e com boa qualidade das paisagens sonoras das serras. No entanto, o resultado será o recorte de um momento dessas florestas que sofrem com a defaunação. Os áudios não necessariamente darão conta da diversidade que as serras poderiam ter ou já tiveram.

Algumas das espécies analisadas pelo Vozes da Conservação





Ciência e conhecimento popular se aliam

Para resgatar essa riqueza sonora, os pesquisadores dependem da memória dos moradores. “Por exemplo, tem uma espécie que é o uru e vai ser publicada uma pesquisa mostrando que a espécie do Nordeste é uma outra do mesmo grupo”, conta Hipólito. “E aí que na Serra da Aratanha a gente tem diversas pessoas que falam que existe essa espécie, que ela está presente, mas até agora a gente não conseguiu captar nas nossas gravações.”



É entre a união do conhecimento popular e da ciência que o museu dedica-se a preservar a memória dos sons, dos animais e das florestas. “Pensando no futuro otimista, a gente pode ter essas gravações sendo comparadas daqui a 10 anos, mostrando como a área foi conservada”, esperança Hipólito.

Foto: Samuel Setubal Aquasis fez a introdução de periquitos cara-suja na Serra da Aratanha

“Dessa forma, a gente preserva um som de uma floresta vazia que acabou sendo ocupada pelo periquito cara-suja e por outras espécies na Serra da Aratanha. E, caso ocorra um cenário pessimista, pelo menos teremos preservado alguns dos poucos sons que ainda existem ou existiram naquela floresta.”



No futuro, a equipe espera expandir o projeto para além das serras cearenses, preservando também a paisagem sonora da Chapada do Araripe, da Serra das Almas, do Parque das Carnaúbas e da Serra das Flores, assim como das regiões dos Inhamuns e do Sertão Central, áreas com poucos dados bioacústicos.