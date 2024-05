"Estamos nos últimos minutos": o que não se fez contra mudança climática e o que ainda dá tempo

O Brasil sofre com a magnitude da tragédia no Rio Grande do Sul. O cenário deste mês de maio de 2024 chegou a ser considerado a maior catástrofe meteorológica da história do Estado, atrelada a imagens de calamidade pública, com cidades inteiras submersas, barragens rompendo, milhares de desabrigados e mais de uma centena de mortos. Por todo o País, formou-se uma onda de solidariedade, permeada por campanhas de arrecadação de suprimentos às vítimas do ocorrido.

No entanto, esse tipo de evento sem precedentes vem se tornado cada vez mais frequente. É uma tendência que pode se perpetuar ainda mais, por estar relacionada às mudanças climáticas, constantemente menosprezadas, dentre outros atores, pelo cenário político mundial.

Os registros de desastres cresceram consideravelmente Dados são do Atlas Digital de Desastres Naturais, que utiliza como base os relatórios do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD) no País, em relação há 30 anos. Em toda a década de 1990, foram registradas pouco mais de 7 mil ocorrências de desastres climáticos, de pequeno, médio e grande porte. Agora, somente 2021 já totalizou 3.660 registros.

Ocorrências registradas por desastres climáticos no Brasil, desde 1991 até 2021

São computados: Alagamentos, Enxurradas, Erosão, Estiagem e Seca, Granizo, Incêndio Florestal, Inundações, Movimento de Massa, Onda de Calor e Baixa Umidade, Onda de Frio, Tornado, Vendavais e Ciclones, Chuvas Intensas, dentre outros.

O recorte brasileiro reflete o cenário global. O relatório da Organização Meteorológica Mundial, referente a 2023, informou: "Condições meteorológicas extremas continuam a causar graves impactos socioeconômicos. O calor extremo afetou muitas partes do mundo.” No texto, são elencados desastres como incêndios no Hawaii, Canadá e Europa, além de inundações associadas às chuvas extremas da tempestade Daniel no Mediterrâneo.

A origem desses ocorridos varia, mas, segundo a meteorologista Morgana Almeida, praticamente todos os desastres climáticos decorrem de eventos meteorológicos como as chuvas ou a falta delas. “Existem fenômenos de escala local, influenciados por bloqueio atmosférico e potencializados por fenômenos, como ocorre no Brasil, com o El Niño. Além disso, existem fatores maiores. É inegável que o planeta tem sofrido aquecimento”, afirma a pesquisadora do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Essas características não são naturais, mas provocadas pela ação humana e pela utilização excessiva dos sistemas ambientais como matriz econômica. O ambientalista Jeovah de Andrade Meireles elenca o agronegócio, a especulação imobiliária e a carcinicultura como alguns contribuintes para esse cenário de emissão de gases tóxicos e colapso da biodiversidade. “É uma produção de escassez. Estamos exportando o modo de vida das populações, nossa qualidade da água”, diz ele.

As consequências deste sistema econômico são captadas e informadas pelas precisas tecnologias atuais de previsão climática. Morgana Almeida descreve as ferramentas brasileiras como “robustas”, monitoradas por profissionais capacitados e em diálogo direto com as instâncias do Governo. “Temos instituições no âmbito federal, estadual e municipal, que trabalham em conjunto. Até pela premissa do estado brasileiro ser um estado federativo”, explica.



Assim, os representantes tendem a estar sempre cientes das condições climáticas nacionais - podendo atenuá-las, especialmente para a população mais pobre, que é a mais afetada pelas mudanças climáticas. “Todas as questões têm soluções sistematizadas. O que ocorre é uma assimetria com o poder”, explica Jeovah Meireles.

Já a nível global, ao longo dos anos, foram incontáveis os encontros com foco nas mudanças climáticas. Desde o primeiro deles - a Conferência de Estocolmo (1972) -, somam-se 27 Conferências das Partes, além de outros encontros como o RIO-92, o RIO +10 e o RIO +20, no Brasil. São mais de 50 anos de discussão e, mesmo assim, os índices de emissão de gases poluentes seguem em aumento.

Linha do Tempo dos principais acordos climáticos ao longo dos anos



Além dos citados abaixo, foram realizados outros, que, em suma, discutiram as iniciativas das demais Conferências, sem novas propostas

Jeovah de Andrade esclarece que a pouca efetividade no combate ao aquecimento global se dá pela falta de adesão de grandes países industrializados, como os Estados Unidos, segundo maior emissor de CO2 do mundo. “O que vem regendo esses acordos é que as potências vão pagar por essas ações tão exageradas dos sistemas ambientais. EUA colocava o pé na porta, não diminuíram as emissões”, diz.

De fato, os EUA destacam-se pela resistência com acordos climáticos. O País abandonou o Protocolo de Kyoto em 2001 e chegou a sair do Acordo de Paris por 4 anos, durante o governo de Donald Trump, por exemplo. Além disso, outros países como a China, apesar de mais favoráveis a adesões, nunca diminuíram, em grande escala, os índices de emissão. O País asiático, inclusive, passou os EUA e hoje é o que mais emite CO2.

Essa falta de comprometimento vai em contraste a uma corrida contra o tempo, cada vez mais extrema. Muitos destes encontros foram realizados em ocasiões urgentes para a época, mas com níveis de emissão de carbono bem menores que os de hoje. Os debates eram cercados de levantamentos e propostas que poderiam ter atenuado o cenário atual mas não o fizeram, provocando a sensação de oportunidades perdidas.

O Protocolo de Kyoto (1997), por exemplo, estabelecia a diminuição de 5,2% na emissão de poluentes em relação a 1990. Nesta data, a emissão de carbono consistia em 22,75 bilhões de toneladas métricas, já preocupante para a época. O protocolo foi adotado apenas em 2005 - ainda com relutância -, quando já constavam 29 bilhões de toneladas métricas de CO2 na atmosfera.

Emissões anuais de dióxido de carbono (CO₂) em todo o mundo de 1940 a 2023

(em bilhões de toneladas métricas)

Assim, o mundo não sentiu os impactos pragmáticos de uma grande diminuição nos índices porque isso nunca ocorreu. O máximo de redução na emissão ocorreu de 2019 para 2020 (ano pandêmico), quando passou-se de 37.04 para 35.01 BTM. Hoje, apesar de altíssimo, o cenário ainda não se refere a um “teto” e a linha segue crescente. O diferencial, no entanto, pode estar na possibilidade de se evitar erros passados.

Para os especialistas ouvidos, ainda é possível atenuar os efeitos das mudanças climáticas. A meteorologista Morgana Almeida defende que “em termos de emissões, se o Brasil for bem rígido, consegue frear um pouco mais”. “Mas é preciso ver o problema de forma sistêmica, e olhando com carinho para a meteorologia. Precisamos de recursos para manter nossa rede. Se a gente não tivesse os mecanismos tão aprimorados, o número de vítimas poderia ter sido maior [no RS]. Nosso trabalho salva vidas”, completa.

Já Jeovah Meireles fala em uma “grande mobilização planetária”. “Para exigir reflorestamento em massa, com participação de Universidades, dos políticos, além da população que deve eleger políticos com essa responsabilidade, por exemplo. Pleno 2024 e ouvimos políticos falando que aquecimento global não existe”, diz.

Questionado se esse tipo de mobilização realmente pode chegar a acontecer, o pesquisador reafirmou, categórico: “Vai. Precisa, não? Estamos nos últimos minutos…”

O que cada cabe a cada instância governamental em relação às mudanças climáticas

O ambientalista Jeovah Meireles elencou pontos, em conformidade com a comunidade científica, que seriam de competência de cada instância governamental, no combate aos avanços climáticos.