Bater perna em Fortaleza oferece diversão o ano inteiro

Confira alternativas de passeios por Fortaleza. Seja no Centro, Praia de Iracema, Cocó e Cidade dos Funcionários, as opções incluem história, cultura, diversão, gastronomia e natureza

O mês de julho está chegando ao fim, e para muitos é o período de férias escolares. Se você mora em Fortaleza, é hora de agradecer pela sorte de viver em uma cidade tão cheia de possibilidades. Mas achou pouco tempo e não consegui aproveitar esse momento? Na capital cearense há vários lugares para frequentar nas suas folgas durante todo o ano.

A Terra da Luz oferece uma combinação de cultura e lazer aliados às paisagens naturais, espaços para a prática de esportes e uma vida noturna badalada, durante todo o ano, mas se intensifica durante os meses de alta estação. De acordo com pesquisa realizada pelo site de viagens Booking, Fortaleza é a capital do Nordeste mais procurada por turistas neste mês de julho de 2024.

A seguir dicas de roteiros para você realizar com amigos, com a família, marcar aquele date cultural com seu crush ou até se você é sua melhor companhia e prefere sair sozinho, aproveitar a cidade.

Explore o Cocó por terra ou pelo rio

Possibilitando que o visitante tenha contato com a natureza e oferecendo vários tipos de atividades para todas as pessoas (da criança do idoso), o Parque do Cocó é o local ideal para você que quer escapar do barulho da cidade e passar um tempo conectado com o meio ambiente. As atrações mais populares são as trilhas e o passeio de barco pelo Rio Cocó.

Deambular pelo Centro é ter contato com história e cultura

O bairro é caracterizado por uma intensa movimentação diária de pessoas e abriga um dos principais polos comerciais do estado. Além disso, a região oferece uma ampla variedade de locais ricos em história e cultura com entradas gratuitas durante toda a semana.

Se você está disposto a bater perna e garantir um vasto conhecimento sobre o Ceará. Não pode deixar de andar pelo extenso corredor cultural formado ao redor das ruas Doutor João Moreira, General Sampaio e Castro e Silva. Ao percorrer essas ruas você encontrará museus, equipamentos turísticos e a praça mais antiga da cidade.





Charme, compras e gastronomia na rua Tabajaras



O ponto que você não pode deixar de conferir em qualquer época em Fortaleza é a Rua dos Tabajaras, localizada entre o mar e a avenida Beira-Mar, na Praia de Iracema. Esta via é repleta de edifícios e fachadas coloridas, que, com seu charme único somam história, cultura e diversão. O lugar é repleto de lojas com foco no design, moda e artesanato e famoso pela vibrante vida noturna, com bares e casas de shows.

Lago Jacarey oferece diversão, esportes e cultura



Localizado no bairro Cidade dos Funcionários, o Lago Jacarey é bastante frequentado pelos fortalezenses, e considerado um dos maiores polos gastronômicos da capital, com restaurantes, bares, e quiosques que proporcionam um ambiente agradável para lazer e socialização.

O local é ideal para caminhadas, corridas e passeios de bicicleta. Também há áreas destinadas a exercícios físicos e parquinhos para crianças. Frequentemente é palco de eventos culturais e esportivos, como feiras de artesanato, shows e atividades recreativas ao ar livre.

Foto: Camila De Almeida FORTALEZA, CE, 02-04-2016: Familias e crianças aproveitam o espaço Lago Jacarey no Bairro Cidade dos Funcionários.Espaços de convivência na cidade. Especial Aniversário 290 anos Fortaleza no caderno "Conviver".(Foto: Camila de Almeida/O POVO)

Explore os locais neste mapa