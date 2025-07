Operação contra Bolsonaro: "Moraes" e "ditadura" são os termos mais comentados no X

Levantamento da Central de Dados do O POVO+ analisou 3 mil tuítes a partir do termo "Bolsonaro". Expressões comuns do bolsonarismo foram citadas com frequência; análises do Nexus identificaram que o assunto alcançou o cenário internacional, no dia de mais uma ação contra o ex-presidente

A Operação da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro (PL), em 18 de julho de 2025, movimentou as redes sociais brasileiras, ferramentas de grande alcance da base política do ex-presidente e das quais ele está - por ora - proibido de acessar.

A proibição veio como resultado da ação, que também determinou o uso de tornozeleira eletrônica, além do veto a contato com embaixadores e demais réus e investigados no Supremo Tribunal Federal (STF).

A operação ocorreu sob determinação da própria Corte, sob acusações de que Bolsonaro teria atuado para dificultar o julgamento do processo do golpe, em curso e do qual ele é réu.

Foto: Evaristo Sa/AFP ParaTodosVerem: ex-presidente Jair Bolsonaro aparece em destaque, cercado por jornalistas e câmeras. Ele está falando, com expressão séria, sob luz natural

Mesmo sem as publicações diretas dos perfis de Bolsonaro, claro, as redes efervesceram. Levantamento da Central de Dados do O POVO+ apurou que, de 3 mil publicações com menção a “Bolsonaro” até as 15h no dia da operação, boa parte trazia em conjunto nomes ou expressões conhecidas do meio político. Análise ocorreu no X, o antigo Twitter.

A palavra mais relacionada a Bolsonaro foi “brasil”, seguida por “fim”. Ganha destaque, no entanto, “moraes” em referência ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele é o relator do inquérito das Fake News, investigação que findou por incluir os encaminhamentos das tratativas de golpe de Estado, supostamente lideradas pelo ex-presidente e aliados.

Nuvem de termos relacionados a "bolsonaro" em publicações no X

​

Moraes é a pessoa mais citada, porém outros atores aparecem. São eles: “lula”, “trump” e “eduardo”.

Lula, por ser opositor histórico, e os dois últimos muito devido ao contexto de meados de 2025: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentou taxações ao Brasil — segundo ele — em retaliação às investigações contra Jair.

A medida gerou uma avalanche no meio político e diversas declarações de Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do ex-presidente.

Outros termos frequentes identificados pelo O POVO+ são expressões comuns no debate político nacional, como comparações do Brasil com a “Venezuela” e “ditadura”. Foram identificadas ainda termos relacionados diretamente à ação como “prisão”, “tornozeleira” e “golpe”.

Assunto alcançou pauta internacional

Pouco mais de duas horas após o início da Operação, às 10h da manhã, 8 das 10 primeiras colocações do Trending Topics Brasil do X se tratavam da ação. Levantamento é da Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados.

Expressões como “GRANDE DIA” e “TOC TOC TOC” chegaram a acumular, respectivamente, 44 mil e 17,5 mil menções até aquele horário. Ambas são frases famosas em referência a possíveis perspectivas de prisão de Bolsonaro.





Ranking de expressões mais utilizadas no Trending Topic do X

​

A efervescência se espalhou pelo cenário internacional. Em perfis de língua não portuguesa, foram registradas cerca de 27 mil menções a Bolsonaro, até 10h da manhã, ainda conforme dados da Nexus. Valor representa uma alta de 319% em relação ao mesmo horário no dia anterior e, conforme o levantamento, inclui tanto críticas, quanto elogios à ação.

O passo a passo judicial até a Operação de julho de 2025

A Operação da Polícia Federal foi mais um encaminhamento, em meio a diversas ações, depoimentos, indiciamentos, acusações e inquéritos que circularam o ex-presidente desde que ele deixou o cargo, em 2022.

Ao todo, são seis investigações contra Bolsonaro. Uma delas foi arquivada pelo STF: trata-se do caso de indícios de fraude em cartões de vacina durante a pandemia de Covid-19. As demais estão em curso.

São elas a de suposta venda de joias sauditas; a de interferência na Polícia Federal; a de aparelhamento da Abin; a de vazamento de dados de inquérito do Supremo e, por fim, a de tentativa de golpe de Estado — da qual ele é réu.

As investigações que circulam Jair Bolsonaro



​

É difícil determinar um início exato das investigações. Porém, ainda em 2020, houve a abertura de um inquérito sobre atos antidemocráticos, envolvendo apoiadores de Bolsonaro protestando contra os Três Poderes. Apesar de arquivado, esta investigação foi substituída pelo inquérito das milícias digitais, cuja relatoria parou em Alexandre de Moraes.

A partir daí, as investigações se acumularam e foram seguindo concomitantemente. Em 2023, por exemplo, Bolsonaro chegou a depor sobre três investigações diferentes em um pouco mais de um mês.

Confira abaixo a linha do tempo das investigações de Jair Bolsonaro até a operação de julho de 2025



​

Metodologia

Para esta análise, foi realizada uma coleta automatizada de milhares de tweets públicos sobre "Bolsonaro" na plataforma X (Twitter) no dia 18 de julho de 2025, utilizando a API para acessar a plataforma por meio de programação em Python.

Os textos coletados passaram por um rigoroso processo de limpeza, no qual foram removidos links, menções, pontuações e palavras comuns para isolar os termos mais significativos.

Em seguida, a reportagem contou a frequência de cada palavra para identificar os conceitos dominantes. Os resultados foram visualizados em uma nuvem de palavras, que destaca os termos mais usados, e também foram exportados para um arquivo CSV para registro e análise aprofundada.

Foram ainda utilizados dados da Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados, empresa de levantamento e análise. A Nexus utilizou uma base amostral de 210 mil publicações no X, feita por cerca de 68 mil usuários únicos.