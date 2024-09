O POVO lança Agregador de Pesquisas eleitorais. Entenda como funciona

O Agregador de Pesquisas O POVO oferece uma visão ampla das intenções de voto para as Eleições 2024, reunindo dados de diversos institutos em 16 cidades brasileiras, incluindo as principais capitais. A ferramenta permite acompanhar as tendências dos candidatos através de gráficos interativos, destacando variações de desempenho e facilitando a compreensão do cenário político

No cenário dinâmico das Eleições, acompanhar as tendências de cada candidatura pode ser desafiador. Diante disso, o Agregador de Pesquisas O POVO chega como uma ferramenta que reúne e compila dados de diferentes institutos eleitorais, oferecendo uma visão consolidada das intenções de voto para a Prefeitura em 16 diferentes cidades, incluindo as principais capitais brasileiras.

Com uma metodologia que atribui pesos diferenciados a cada consulta, o agregador oferece um panorama robusto, permitindo ao eleitor explorar com mais clareza os movimentos de cada candidato. Na ferramenta é possível perceber visualmente como são mostradas as tendências e flutuações das intenções de voto em cada cidade analisada.

Para entender: No gráfico do Agregador de Pesquisas O POVO, cada ponto é colorido com a cor dos partidos e representa o desempenho do candidato em determinada pesquisa. Com uma leitura da esquerda para direita, em que quanto mais à direita, mais recente a pesquisa é, os pontos são acompanhados ainda por uma linha horizontal que indica as tendências dos candidatos: se estão em crescimento, queda ou estáveis.





Resultados do Agregador de Pesquisas O POVO

​

Se você não tem muita familiaridade com visualizações de dados complexas, não feche a página!

Vamos tentar entender juntos o que todas essas informações significam. No vídeo abaixo, eu explico possíveis formas de leitura do Agregador de Pesquisa O POVO. Assista!

Acessar o Agregador de Pesquisas

O Agregador de Pesquisas O POVO está disponível no streaming O POVO+, podendo ser acessada por todos os assinantes. Detalhes como metodologia, informações sobre outras cidades, dúvidas frequentes e muito mais pode ser conferido clicando aqui.