O que o Agregador de Pesquisas diz sobre as tendências em Fortaleza

O Agregador de Pesquisas O POVO aponta uma mudança na corrida eleitoral de Fortaleza. Apesar de liderar em boa parte das pesquisas, Capitão Wagner (União) vê uma tendência de queda nas intenções de voto, o que pode indicar um enfraquecimento de sua candidatura. Enquanto isso, André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) aparecem como os nomes em ascensão na disputa. José Sarto, por outro lado, está estagnado na disputa.

Lançado para ajudar o eleitor na sua escolha no próximo dia 6 de outubro, o Agregador de Pesquisas O POVO tem acompanhado de perto o andamento da corrida eleitoral em Fortaleza, oferecendo uma visão abrangente sobre as intenções de voto dos principais candidatos à prefeitura da Capital.

As informações reveladas ao longo dos últimos meses permitem observar não apenas quem está à frente, mas também as tendências e possíveis alterações no panorama da disputa. Mais abaixo, veja como estão se comportando cada uma das quatro candidaturas mais bem posicionadas a menos de 20 dias das Eleições 2024.



As tendências das candidaturas à Prefeitura de Fortaleza

Em sua terceira tentativa de assumir a prefeitura da capital cearense, o candidato Capitão Wagner (União) liderou boa parte da corrida eleitoral em Fortaleza. No gráfico abaixo, observe a seguinte informação: cada bolinha azul representa a pontuação que Wagner obteve nas consultas eleitorais realizadas entre 31 de maio e 19 de setembro de 2024 (da esquerda para a direita).

Já a linha pontilhada azul que acompanha essas pesquisas (bolinhas) surge como a tendência dos resultados das consultas eleitorais. No caso de Capitão Wagner, portanto, há sinais de queda de sua candidatura ao longo do tempo.

Capitão Wagner apresenta queda nas pesquisas ao longo da corrida eleitoral

Enquanto isso, os demais candidatos demonstram comportamentos diferentes. André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), por exemplo, que começaram mais atrás na disputa, viram seus nomes se popularizarem. Os dois são os únicos cuja candidaturas apresentam aumento na preferência do eleitorado fortalezense.

Candidaturas de André Fernandes e Evandro Leitão crescem

Já o atual prefeito e candidato à reeleição, José Sarto (PDT), vive uma estagnação de sua campanha. Ele começou a corrida eleitoral com cerca de 15% das intenções de voto, viu seus números subirem ao durante algumas semanas, mas agora percebe uma estabilização da própria candidatura.

Campanha de Sarto se mostra estagnada na corrida eleitoral

