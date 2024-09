Duplo homicídio na Base Aérea: o testemunho de quem viveu aquela noite que ainda não terminou

Sexta-feira, pouco depois das 18h30min. Dentro da sala da central telefônica da unidade militar, um soldado e um cabo comem uma pizza quando um recruta, assustado, chega chorando e gritando. "Rapaz, tá tendo alteração lá no posto 14. Os meninos lá no NI-14". Alteração significaria algum possível ataque ao local, incluindo disparos.

Os estampidos, pelo menos três, teriam sido ouvidos por quem fazia a ronda nas proximidades. NI é Norte Interno, um posto avançado dentro da Base Aérea de Fortaleza (BAFz). Fica colado ao muro do sítio aeroportuário. É distante do Corpo da Guarda, o prédio de movimentação dos plantonistas.

Foto: FÁBIO LIMA Carteira que o soldado Robson guardava seus documentos pessoais, devolvida à família pela Aeronáutica após o jovem ser assassinado nas instalações da Base Aérea, em setembro de 2004

É o ponto onde estão os soldados Francisco Cleoman Fontenele Filho, 19 e Robson Mendonça Cunha, 18. É o primeiro serviço deles juntos como sentinelas, 24/48h. Deixariam o expediente na manhã seguinte, teriam o fim de semana de folga. Cleoman combinara de ir para uma festa de forró com a namorada, Gabriella Wanderley, e um grupo de amigos. Robson prometeu que, tão logo chegasse no sábado, sairia com a tia, irmã de sua mãe, para resolver demandas da família.

Foto: REPRODUÇÃO Edição de 11/9/2004, dia seguinte à morte dos soldados Cleoman Filho e Robson Mendonça

No NI-14, uma aparelhagem do Departamento de Proteção de Vôo (DPV). O sistema repassa informações ao controle do tráfego aéreo local. Os dois soldados portam suas pistolas 9mm. Por volta das 17h40min, uma viatura do rancho, a cozinha do quartel, passa no NI-14 e são entregues as marmitas com as refeições dos recrutas. Menos de uma hora depois, os dois seriam assassinados. E 20 anos depois, ninguém foi punido pelo crime.

O relato detalhado é de um ex-militar, cabo na época, testemunha dos fatos daquele 10/9/2004 e dos dias seguintes. Seu nome não será revelado. A testemunha ouvida pelo O POVO foi ao NI-14 naquela noite. O duplo homicídio, até hoje sem autor ou autores descobertos, chegou a ser tratado inicialmente como homicídio seguido de suicídio. A tese de peritos federais foi desconstruída poucos dias adiante e a Justiça Militar considerou como assassinato.

No alvoroço das primeiras informações, um episódio quase piora a tragédia. A notícia da possível invasão deixa o ambiente tenso. O oficial de dia, um aspirante que passava perto do Posto 14 com outro soldado, ouve os tiros e retorna às pressas. Teria decidido não permanecer nem deixar alguém no local ou avisar por rádio. Optou por buscar reforços. Sua arma teria voltado desengatilhada e, quando a tropa é chamada para entrar em formação de emergência, acontece um disparo acidental. Vários soldados enfileirados em frente ao Corpo da Guarda e, por sorte, ninguém sai baleado.

Foto: Samuel Setubal Fátima Fontenele com camiseta que mostra a imagem de Cleoman Filho

Pelo menos duas picapes, com dois militares cada, partem logo para o Posto 14, numa certa distância entre elas. Os primeiros que chegam encontram os corpos ainda sangrando. O de Robson caído, braços para trás, atravessado numa diagonal sobre o de Cleoman. Um tiro em cada, altura da testa. Suas armas caídas bem perto das mãos. Incomum, um cadeado trava o acesso ao alojamento. "Acho que não foram eles (que fecharam). Não tinha porque ficarem trancados depois das seis da noite", descreve.

Com um alicate turquesa, o soldado (era um dos corneteiros da turma) corta a tranca. Ele e o cabo constatam as mortes. Evitam tocar nas vítimas. “Tinha acabado de acontecer o crime. Eles jantaram, tanto que estava lá a marmita amassadinha no lixo”. Havia mais dúvidas que certezas. Mesmo o terreno iluminado, teme-se por alguém ainda à espreita na mata alta ao redor ou até dentro do posto. O cabo e o corneteiro ficam de pistola em punho.

Hoje trabalhando como motorista, ele interrompe a entrevista, põe as duas mãos no rosto e começa a chorar. "P*q*p*, eu senti a cena agora, senti a cena. Parecia um filme. Faz 20 anos e não sabia que iria me emocionar assim". Após tomar um pouco de água, recompõe-se e se dispõe a continuar contando. "Fico arrepiado de me lembrar e falar. Me senti muito mal".

Na sequência, descreve que outras viaturas chegaram. Entre elas a da Polícia da Aeronáutica (PA). Um sargento perguntou "tem mais alguém aí dentro (do posto)?", e ele ainda não tinha a resposta. "O comandante da patrulha entrou. Pra ver se não tinha mais ninguém nas outras salas. ‘Algum de vocês tocou em alguma arma?’. Não, senhor. Chegamos nem a ver pulsação. O local foi isolado em seguida.

Foto: FÁBIO LIMA Imaculada ao lado do filho Robson, poucos meses antes do crime, que aconteceu em 10 de setembro de 2004

Quem matou? “Acho que foi mais de uma pessoa. E lá de dentro mesmo. É gente que conhece. Quem vai pular para dentro do muro de um quartel com os caras armados lá? Por mais que fosse um assassino de primeira, não iria fazer isso. Foi gente lá de dentro”, considera.

O ex-militar confirma que houve uma ordem na época, para que não comentassem sobre o caso. Nem dentro ou fora da Base. Havia cerca de 70 pessoas de serviço naquela noite. “A ordem foi ninguém dizer nada para ninguém por telefone. E ficar sobreaviso dentro do quartel para, no dia seguinte, fazer o exame de parafina (detecção de pólvora). Todo mundo fez, inclusive quem trabalhava no hospital e na cozinha”. O silêncio mandado daquele tempo dura na tropa até hoje.

