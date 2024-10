Datafolha 2º turno: veja a rejeição André e Evandro por segmento

O cenário polarizado da corrida pela Prefeitura de Fortaleza segue presente, segundo pesquisa Datafolha neste 2º turno, divulgada nesta quinta-feira, 17. O candidato bolsonarista, André Fernandes (PL), aparece numericamente na frente com 45% das intenções de voto, seguido de Evandro Leitão (PT), com 43%. Ambos estão empatados dentro da margem de erro de 3 p.p.

A pesquisa Datafolha foi contratada pelo Grupo de Comunicação O POVO e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número CE-01856/2024.

André é mais rejeitado que Evandro por apenas 2 pontos percentuais

Em Fortaleza, a certeza do voto vem quase em conjunto à rejeição pelo candidato opositor - um reflexo da polarização do bolsonarismo e do petismo em nível nacional. Pesquisa Datafolha revelou o deputado estadual Evandro Leitão (PL) com uma rejeição ligeiramente inferior ao do deputado federal André Fernandes (PT).

Um percentual de 45% dos entrevistados declarou “não votar de jeito nenhum" em Evandro. A vantagem é de 2 p.p percentuais em relação a Fernandes, que somou 47% de rejeição.

André é mais rejeitado por católicos e Evandro por evangélicos

Um debate onipresente no pleito é a fé. Ambos os candidatos fizeram acenos a grupos religiosos e à população de devotos cristãos de Fortaleza. Ainda na pré-campanha, por exemplo, enquanto André esteve presente no evento Expoevangélica, Evandro divulgou uma publicação na qual revelou ter a bíblia como livro favorito.

Há, no entanto, uma divisão entre religiões cristãs. A maioria dos autodeclarados católicos (57%) afirmou não votar em André Fernandes. Evandro acumulou 37% neste mesmo segmento.

Já na população dita evangélica, o cenário se inverte. Comumente atrelada a um espectro mais à direita, um percentual de 59% desse grupo disse não votar de jeito nenhum em Evandro no segundo turno. André pontuou 28% de rejeição.

Evandro é mais rejeitado por pardos e brancos; André lidera rejeição entre pretos

No segmento de cor, há um equilíbrio entre autodeclarados pardos e brancos. Os percentuais são semelhantes. Nos dois casos, Evandro é mais rejeitado por dois pontos percentuais. Na cor parda são 46%, contra 44% de André. Entre os brancos, o petista soma 48%, contra 46% do bolsonarista.

Uma disparidade maior ocorre entre a população preta. André Fernandes soma uma rejeição de 58%, a maior dentre os segmentos identitários considerados pela pesquisa. Evandro é rejeitado por 41% deste mesmo grupo.

Homens rejeitam mais Evandro; mulheres rejeitam André

No âmbito de gênero, repetiu-se a tendência de levantamentos anteriores. A maior rejeição de André Fernandes está entre as mulheres: 52% alegaram que não votarão nele “de jeito nenhum”. Entre os homens, o percentual foi de 40%.

Já com Evandro Leitão, ocorre o inverso. A maioria dos eleitores do gênero masculino o rejeita (53%). Nas mulheres, a rejeição está com a minoria (39%).





Segmentos de idade apresentam equilíbrio na rejeição e aprovação dos candidatos

Os segmentos de idade apresentaram percentuais equilibrados entre a rejeição e a aprovação de ambos candidatos. André Fernandes apresenta uma margem maior de rejeição apenas nos eleitores com 60 anos ou mais: 59%.Já um índice de mais de 50% de desaprovação a Evandro ocorre entre os eleitores de 25 a 34 anos (52%).

André é rejeitado por eleitores com ensino superior; Evandro por os com ensino médio completo

No âmbito da escolaridade, André obteve o maior índice de rejeição entre os com ensino superior completo: 51%. Tendência se repete, se levados em consideração levantamentos anteriores. Maior rejeição de Evandro está entre os com ensino médio (45%).

Maior rejeição de André está entre os com menor renda; de Evandro está entre os mais ricos

No segmento de renda, André é mais rejeitado entre os com menor renda: 48%. Montante se refere aos eleitores que recebem até dois salários mínimos mensais. Evandro é mais rejeitado entre os mais ricos. O percentual é de 57%, entre os que recebem mais de 5 salários mínimos mensais.

Apoiadores do PL rejeitam mais Evandro do que petistas rejeitam André

A pesquisa entrou nas características políticas do eleitorado. Foi questionado sobre o partido de preferência, com foco nos apoiadores dos partidos PT e PL. As siglas, além de serem as quais os candidatos são filiados, têm um grande peso ideológico.

Logicamente, a expressa maioria dos apoiadores da sigla do candidato escolhido, rejeitam com força o opositor. No entanto, há diferenças nos percentuais. 80% dos que se disseram petistas rejeitam André Fernandes. 9% rejeitam Evandro. Já entre os que consideraram o PL o partido de referência, Evandro foi rejeitado por 95%, quase a totalidade. André acumulou 2% de rejeição neste grupo.

Para além da polarização, houve quem afirmou preferir outras siglas ou, ainda, não ter partido de preferência. Nos dois grupos, Evandro foi o mais rejeitado de longe.

52% dos que disseram preferir outro partido não votam [no petista] “de jeito nenhum”, contra 37% de André neste mesmo segmento. Entre quem não tem partido de preferência, Evandro acumula 59% de rejeição, contra 35% de André.

André lidera rejeição entre as intenções de votos brancos e nulos

Os eleitores de Evandro mais rejeitam André do que o contrário. 90% dos que apontaram intenção de votos no petista rejeitam o bolsonarista. Em paralelo, 84% dos que declaram intenção de votos em André rejeitam Evandro.

Em um cenário polarizado, uma reduzida na abstenção ou nos votos nulos pode ser a diferença. Dentre as intenções de votos brancos/nulos ou em ninguém, André Fernandes é o mais rejeitado, com 77%. Evandro Leitão acumula 65% de rejeição.

Metodologia

A seleção de quem responderia ao questionário foi feita em duas etapas. Primeiro, foram sorteadas as regiões e os bairros que fizeram parte da amostra. No segundo momento, foram sorteados os pontos de abordagem onde foram feitas as entrevistas.

Por fim, os entrevistados foram selecionados aleatoriamente para responder ao questionário, de acordo com cotas de sexo e faixa etária, de acordo com os dados fornecidos por TSE (agosto/2024), IBGE (Pnad 2023 e Censo 2022) e dados primários de outros levantamentos do instituto.