Ceará se isola no 38º lugar e Cuiabá tem maior avanço entre campeões estaduais

|SÉCULO XXI| Alvinegro de Porangabuçu evita o hexa do arquirrival Fortaleza e se distancia do Náutico. Tricolor de Aço, contudo, ainda pode avançar três posições no semestre

O mês de abril foi marcado pelo fim dos principais campeonatos estaduais do País e com tais decisões, seis clubes avançaram no Ranking dos Campeões do Século XXI. O Ceará, além de conseguir evitar o hexacampeonato do arquirrival Fortaleza, somou mais 8 pontos e se isolou na 38ª posição, que dividia com o Náutico.

Agora, com 120 pontos, o Alvinegro de Porangabuçu volta suas atenções para a Série B, onde tentará acesso à Série A, e, quem sabe, conquistar seu primeiro título nacional. Em caso de conquista, o Vozão vai a 228 pontos, pontuação que o colocaria atualmente acima do Cricíuma e o faria saltar 13 posições, entrando no grupo dos 25 clubes mais vitoriosos no século.

Outra competição que pode render ainda mais pontos para o Ceará é a Copa do Brasil. O Alvinegro disputa a terceira fase contra o CRB, de Alagoas, e caso supere sua campanha de 1994, quando foi vice-campeão, iria a 318 pontos, pulando para 16ª posição, posto hoje ocupado pelo Brasiliense. Em caso de conquista da Série B e da Copa do Brasil, o salto seria ainda maior, para a 13ª posição, com 440 pontos.

Isso, naturalmente, se outras equipes, inclusive o Fortaleza, não obtiverem conquistas ainda maiores ao longo do ano. O Tricolor do Pici também está na disputa da Copa do Brasil, onde encara o Vasco na 3ª fase. Em caso de título, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda somaria mais 192 pontos e passaria da atual 19ª posição também para a 13ª posição, mas com 472 pontos.

Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC Moisés, atacante do Fortaleza, comemora gol marcado diante do Sport na 1ª fase da Copa do Nordeste. Equipes voltam a se enfrentar na semifinal da competição

O Leão ainda disputa a Série A, que dá 256 pontos ao seu vencedor; a Copa Sul-Americana, que acrescenta 384 pontos no Ranking; além da Copa do Nordeste, onde encara na semifinal o Sport.

A competição regional vale 16 ponto, e a conquista desse título já seria o suficiente para o Fortaleza empatar com o próprio Rubro-Negro pernambucano e com o Brasiliense, na 16ª posição.

Ganhando todas as competições que disputa, o Tricolor de Aço iria a 1.128 pontos, superando com folga a atual 12ª colocada, a Chapecoense.

Por sua vez, o Ferroviário e também o Floresta, que ainda não preenche critérios para constar no Ranking dos Campeões, disputam a Série C, que vale 64 pontos, e, possivelmente, disputarão também a Taça Fares Lopes, segundo torneio estadual de maior importância, que vale 6 pontos.

Caso conquiste a terceirona brasileira, o Tubarão da Barra, iria a 140 pontos, superando o Santa Cruz, que hoje ocupa a 36ª posição. Caso conquiste as duas taças, o Ferrão iria a 146, pontuação igual à da Portuguesa, que está na 34ª posição.

Já o Floresta, só entra no Ranking dos Campeões do Século XXI se vencer a Série C. Nesse caso, o Lobo da Vila Manoel Sátiro passaria a somar 70 pontos, mesma pontuação do Oeste, na 50ª posição.

Cuiabá tem maior avanço

Voltando a falar dos estaduais, a equipe do Cuiabá foi a que mais avançou a partir da conquista local, subindo da 35ª para 32ª posição ao bater o União Rondonópolis na decisão do Campeonato Mato-Grossense.

Outras quatro equipes avançaram uma posição com os títulos obtidos em seus respectivos torneios estaduais.

Foto: Acervo Cuiabá Esporte Clube Cuiabá avançou três posições ao bater o União Rondonópolis. Equipe ainda está viva em quatro competições

O Sport passou da 17ª para a 16ª posição ao vencer o Campeonato Pernambucano, em disputa contra o Náutico. Já o Vitória avançou da 23ª para 22ª lugar no Ranking ao derrotar o arquirrival Bahia. Por sua vez, o Criciúma bateu o Brusque na decisão do Catarinense e pulou da 26ª para a 25ª posição. O América (RN) passou da 43ª para a 42ª colocação ao conquistar os dois turnos do Campeonato Potiguar.

Sete equipes que compõem o Ranking não obtiveram pontuação suficiente para mudar de posição na tabela dos maiores campeões do futebol brasileiro no século XXI, incluindo o Palmeiras, que é o 2º colocado e faturou o Paulistão diante do Santos. Além dele, Flamengo (4º), Atlético Mineiro (6º), Grêmio (10º), Athletico Paranaense (11º), Paysandu (13º) e Atlético Goianiense (21º) também venceram seus respectivos estaduais, mas permaneceram nas posições em que estavam anteriormente.

Por outro lado, dez campeões estaduais em 2024 ainda não preenchem o pré-requisito mínimo para figurar no Ranking, que é ter, pelo menos, uma conquista interestadual, de 2001 para cá. São eles: Operário (MS), Ceilândia, Rio Branco (ES), Confiança, CRB, Sousa, Altos, União (TO), Manaus e Independência (AC).

Entre essas equipes, apenas o CRB ainda pode entrar no Ranking dos Campeões neste semestre.

Foto: Acervo CRB O CRB foi o campeão alagoano de 2024, mas ainda não integra o Ranking dos Campeões. Equipe está, contudo, a três jogos de sua primeira conquista interestadual

Isso porque o clube alagoano é semifinalista da Copa do Nordeste e, em caso de conquista do título regional, preencheria o critério mínimo, passaria a somar 96 pontos, ocupando a 42ª posição, ao lado de América (RN) e Mirassol (SP). A equipe regatiana disputa ainda a Copa do Brasil e a Série B.

O Confiança, por sua vez, disputa a Série C e também pode entrar no Ranking dos Campeões, caso conquiste a Terceirona. Já o Sousa pode entrar no ranqueamento de O POVO, em caso de conquistas da Série D e/ou da Copa do Brasil, competição na qual tem duelo contra o Bragantino na 3ª fase.

Também disputam a Série D e podem integrar o Ranking dos Campeões do Século XXI as equipes do Altos (PI) e do Manaus, caso vençam a quarta divisão nacional.

O que vem pela frente

Além do fim dos estaduais, abril foi marcado justamente pelo início das quatro divisões do futebol brasileiro, bem como das fases de grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Também as Copas Verde e do Nordeste conheceram seus semifinalistas e a Copa do Brasil entrou em uma nova fase, com 12 novas equipes, além das 20 que avançaram da 2ª fase.

Essas competições dão a seus vencedores de 16 pontos , no caso dos torneios interestaduais, a 512 pontos, no caso do maior torneio do futebol sul-americano, que garantirá vaga ainda para o novo Intercontinental, a ser realizado no fim do ano e ao Super Mundial de Clubes marcado para junho de 2025, nos Estados Unidos, para o qual já estão previamente classificados Palmeiras, Flamengo e Fluminense.

As duas competições darão a eventuais equipes vencedoras brasileiras, respectivamente 768 pontos e 2.048 pontos.