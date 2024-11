Fla chega ao top-3 do Ranking dos Campeões do Século XXI, após título da Copa do Brasil

Na reta final de 2024, outro clube do Rio de Janeiro, o Volta Redonda, sobe 15 posições com título da Série C e encosta no Ceará. Retrô estreia na lista com título da Série D

O Flamengo chegou à 3ª posição do Ranking dos Campeões do Século XXI, ultrapassando o Internacional no top-3, após vencer, no último dia 10, a Copa do Brasil ao bater o Atlético Mineiro nos dois confrontos decisivos (3 a 1 e 1 a 0).

Os 192 pontos obtidos pela conquista da segunda maior competição do futebol brasileiro, fizeram o Rubro-Negro carioca chegar aos 3.324 pontos, ante 3.180 do Colorado gaúcho e consolidaram a equipe como a maior vencedora dessa competição em particular, no século, com quatro Copas do Brasil no período (2006, 2013, 2022 e 204).

O Fla também fica a um título de se igualar ao Cruzeiro como maior campeão do torneio na história. Com a pontuação obtida, além disso, o time também fica a apenas 61 pontos de ultrapassar o Palmeiras, atual vice-líder, condição que pode ser alcançada desde que o Alviverde paulista não conquiste o Campeonato Brasileiro este ano e o Fla vença, por exemplo, a Supercopa do Brasil no início do próximo ano. Para isso, o Rubro-Negro vai precisar torcer pelo rival carioca, Botafogo vença a disputa na Série A.

Outra equipe do Rio de Janeiro que tem motivos de sobra para comemorar a temporada de 2024 é o Volta Redonda que conquistou a Série C ao bater o Athletic, de Minas Gerais. Com os 64 pontos somados subiu 15 posições no Ranking, passando da 54ª para a 39ª posição, com 116 pontos. O título da Terceirona fez com que o Voltaço ultrapasse o Ferroviário e encostasse no Ceará que tem 120 pontos.

Foto: Breno Babu/CBF Volta Redonda venceu a Série C 2024, após bater o Athletic, em São João Del Rei (MG)

Assim, caso o clube do interior fluminense venha a conquistar o Campeonato Carioca, por exemplo, e o Alvinegro de Porangabussu não vença o Campeonato Cearense em 2025, as duas equipes vão trocar de posição no Ranking. Ambos os times vão disputar a Série B na próxima temporada.

Série B, aliás que o Santos deixará para trás, ao encerrar a sua participação na Segundona diante do Sport, na Ilha do Retiro, no próximo domingo, 24. Não sem antes erguer o troféu da competição e somar mais 128 pontos no Ranking dos Campeões do Século XXI e chegar aos 1.726 pontos, encostando no Galo, que permanece com 1.832, ao menos até a decisão da Libertadores, no próximo dia 30.

Foto: Raul Baretta/ Santos FC Santos conquistou a Série B com uma rodada de antecedência, apesar de temporada irregular e tenta voltar a rotina de glórias em 2025

A campanha do Peixe foi irregular, mas o suficiente para garantir o título com uma rodada de antecedência, apesar da derrota para o CRB em sua despedida da temporada de 2024, na Vila Belmiro. O título pode servir de inspiração para o Alvinegro Praiano voltar aos seus melhores momentos no Século XXI, quando chegou a conquistar a Libertadores (2011), dois Brasileirões (2002 e 2004) e uma Copa do Brasil (2010).

Outra equipe do estado de São Paulo que tenta retomar o caminho das taças, após tocar o fundo do poço do futebol nacional é o Paulista, de Jundiaí.

Foto: Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão Paulista de Jundiaí bateu o Colorado Caieiras e conquistou a última divisão do futebol de São Paulo, que é também a última divisão em âmbito estadual do País

O clube, que conquistou a Copa do Brasil de 2005 batendo apenas equipes da Série A, feito inédito na ocasião, disputou em 2024, o equivalente à quinta divisão paulista, que venceu e somou 0,5 ponto no Ranking, somando ao todo 273,5, pouco acima do Atlético Goianiense e um pouco abaixo do Botafogo, que tende a abrir vantagem, caso vença as grandes competições em disputa na reta final do ano.

Por sua vez, o emergente Retrô, da cidade de Camaragibe, em Pernambuco, conquistou o primeiro título da sua história, a Série D, ao bater o Anápolis na decisão da competição e estreou na lista dos clubes que conquistaram, pelo menos, uma taça para além das fronteiras de seu estado.

A Fênix pernambucana somou seus primeiros 32 pontos e aparece, inicialmente, na 62ª posição do Ranking dos Campeões empatado com o São Raimundo do Pará, primeiro campeão da Série D, que foi criada em 2009.

Foto: Rafael Ribeiro/CBF Título da Série D de 2024 foi o primeiro da história do Retrô, da cidade pernambucana de Camaragibe

O que vem pela frente

Os últimos 45 dias do ano marcam ainda o fim de cinco grandes competições que distribuem de 256 pontos no caso da Série A a 768 pontos, no caso do Intercontinental, competição recém-criada pela Fifa e que já tem pré-classificadas as equipes do Real Madrid, da Espanha; Al Ahly, do Egito; além do Pachuca, do México.

O Brasil já tem uma vaga garantida, a ser definida entre Atlético Mineiro e Botafogo, no próximo dia 30 de novembro, quando uma das equipes sairá como a campeã da Copa Libertadores de 2024.

Sete dias antes, o Cruzeiro tentará bater os argentinos do Racing, em busca do inédito título de campeão da Copa Sul-Americana.

Foto: Gustavo Aleixo/Divulgação/Cruzeiro Cruzeiro é um dos clubes brasileiros que disputará título internacional, após passar do Lanús, da Argentina. O adversário na decisão da Copa Sul-Americana é o também argentino Racing

Caso vença, a Raposa soma mais 384 pontos e chegaria a 1.972 pontos, superando Fluminense, que tem 1.592 e, pelo menos provisoriamente, o próprio Galo, que permaneceu com 1.832 pontos, mas pode acumular mais 1.280 pontos, se conquistar a Liberta e o Intercontinental, além do Santos.

O título da Série A, por sua vez, dá 256 pontos ao seu campeão. As duas principais equipes em disputa são Botafogo e Palmeiras. O Fogão, como já dito, também pode somar 1.280 pontos adicionais em caso de conquista dos títulos internacionais nos quais ainda está vivo. Por outro lado, se vencer o Brasileirão, mas fracassar nos outros torneios chegará a 544 pontos, saltando da atual 19ª posição para 13ª posição do Ranking.

Já o Palmeiras se conquistar seu terceiro título consecutivo de Brasileirão chegará aos 3.640 pontos e ficará a uma Supercopa do Brasil, por exemplo, de superar o Corinthians como líder do Ranking dos Campeões. A disputa do torneio contra o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, deve acontecer logo no primeiro trimestre de 2025, em jogo único a ser realizado em Belém.

Copas estaduais e times cearenses

Além dos grandes troféus em disputa, torneios menores como as copas estaduais podem mexer na tabela do Ranking ou, pelo menos, render 6 pontos extras para as equipes vencedoras. Um exemplo disso, é a Taça Fares Lopes, que tem Fortaleza, Ceará e Ferroviário brigando pela competição.

No caso do Leão, um título serviria para desempatar a equipe em relação a Brasiliense e Sport, isso se a equipe pernambucana não faturar a Série B. O Tricolor do Pici ainda ficaria na torcida para o Botafogo terminar o ano de mãos abanando, já que a equipe carioca aparece logo atrás.

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Ferroviário é uma das equipes cearenses ranqueadas que disputa a Copa Fares Lopes

No caso do Vozão, a conquista faria a equipe se aproximar de Bahia e Santa Cruz, que hoje ocupam a 36ª posição, com possibilidade de ultrapassá-los ainda no 1º semestre de 2025.

Por fim, o Ferroviário, além de garantir uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano, também ficaria desempatado no Ranking com o Amazonas e se aproximaria do Boa Esporte, que hoje figura na 46ª posição e voltou a ter sede em Ituiutaba (MG).