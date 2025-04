Ceará avança enquanto vê rivais locais perderem posições no Ranking dos Campeões

O fim dos estaduais pelo País ocorrido entre o fim de março e o início de abril (salvo raras exceções) mexeu nas posições intermediárias do Ranking dos Campeões do Século XXI, com destaque para o avanço do Ceará e o recuo de seus dois principais adversários na tabela dos principais clubes a levantar taças de 2001 para cá.

Leia mais Confira o ranking completo dos campeões do século no futebol brasileiro Sobre o assunto Confira o ranking completo dos campeões do século no futebol brasileiro

Com o triunfo ante o arquirrival, o Fortaleza, o Vozão somou mais 8 pontos e passou de 120 para 128 pontos, indo da 38ª para 37ª posição, empatado com o Santa Cruz. O Leão do Pici, por sua vez, perdeu uma posição, caindo da 17ª para a 18ª posição, mas ainda à frente do principal rival no Estado no ranking geral.

Já o Sport, com título pernambucano, passou dos 296 (mesma pontuação que têm o Tricolor de Aço e o Brasiliense) para os 304 pontos, subindo para a 17ª posição.

Foto: Paulo Paiva/Press Foto Club/Sport Recife Sport superou o Fortaleza no Ranking dos Campeões ao vencer o Retrô na final do Campeonato Pernambucano

O Ferroviário, que soma 82 pontos, também perdeu uma posição ao ser ultrapassado pelo campeão do Amazonense, o Amazonas, e está na 48ª colocação do Ranking dos Campeões. A “Onça Pintada”, agora, divide a 46ª posição com o Boa Esporte (MG), que neste ano disputará apenas o equivalente à terceira divisão mineira, mas segue à frente do Ferrão com 84 pontos.

A mesma pontuação do Alvinegro tinha o Bahia, que ao também vencer o seu maior rival, o Vitória, no Baianão, se isolou na 36ª colocação. As duas equipes têm desafios maiores na temporada como a Copa do Brasil e o Brasileirão e vivem a indefinição quanto ao desenrolar da Copa do Nordeste, que teve partidas adiadas devido à participação da equipe de Salvador na Pré-Libertadores deste ano.

Foto: Letícia Martins/EC Bahia Título estadual fez com que o Bahia mantivesse a distância de oito pontos no Ranking dos Campeões em relação ao Ceará

Caso o Ceará vença as três competições que disputará até o fim do ano somaria 472 pontos e chegaria a um total de 600 pontos, o suficiente para superar, hoje, a 13ª colocada, a Chapecoense, que perdeu a chance de somar mais pontos ao ser derrotada na final do Catarinense pelo Avaí. A equipe de Florianópolis não figura no Ranking dos Campeões do Século XXI, contudo, por não ter vencido nenhuma competição interestadual de 2001 para cá.

Situação semelhante vivem os seguintes campeões estaduais: Confiança, de Sergipe; CRB, de Alagoas; Gama, do Distrito Federal; GAS, de Roraima; Independência, do Acre; Operário, do Mato Grosso do Sul; Piauí; Primavera, do Mato Grosso; Porto Velho, de Rondônia; Rio Branco, do Espírito Santo; Sousa, da Paraíba; além do União, de Tocantins.

Foto: Mauro Horita/Ag. Paulistão Líder do Ranking dos Campeões do Século XXI, Corinthians encerrou um jejum de títulos que já durava quase oito anos ao vencer o Paulistão 2025

Por outro lado, quatro campeões estaduais que figuram nas primeiras posições do Ranking dos Campeões do Século XXI não tiveram suas posições alteradas, embora tenham somado mais oito pontos cada.

São elas: Corinthians, de São Paulo; Flamengo, do Rio de Janeiro; Internacional, do Rio Grande do Sul; além do Atlético Mineiro. Essas equipes seguem respectivamente na liderança, vice-liderança, 4ª e 6º posições.

.

Quem mais avançou

A equipe que mais avançou ao conquistar um campeonato estadual em 2025, até agora, foi o Operário, da cidade de Ponta Grossa. O Fantasma venceu o Campeonato Paranaense em uma final interiorana com o Maringá e passou da 42ª para a 39ª posição, com 116 pontos, empatado com o Volta Redonda (RJ).

Na sequência aparecem o Vila Nova e o já mencionado Amazonas que avançaram duas posições cada. O Tigre Goiano pulou da 32ª para a 30ª posição, mas pode perder uma posição, caso o Remo vença as finais do Paraense contra o Paysandu, programadas para os dias 7 e 11 de maio.

Por falar em Papão, a equipe da Curuzu conquistou o pentacampeonato da Copa Verde ao bater o Goiás nos pênaltis e somou mais 16 pontos, chegando aos 480 pontos e se consolidando ainda mais na 14ª posição, bem à frente do Vasco e se aproximando gradativamente da Chape.

Já o América de Natal se isolou na 43ª posição no Ranking dos Campeões, deixando para trás o Mirassol, ao bater o ABC no Campeonato Potiguar. O Dragão agora soma 104 pontos.

.

Campeonatos a definir

Além do já citado Campeonato Paraense que teve a fase de quartas de final paralisada por disputas judiciais, também está por ser definido o campeão do Amapá, que ainda está na fase semifinal. O estado, contudo, não tem equipes ranqueadas

Por outro lado, um título do Campeonato Maranhense, que também está na fase semifinal, pode ajudar o Sampaio Côrrea, hoje na 29º posição com 172 pontos, a somar mais oito e se aproximar mais do Bragantino que está na 28ª posição.

Para superar o “Massa Bruta”, contudo, a “Bolívia Querida” precisaria vencer também a Copa do Nordeste, o que já é matematicamente impossível. Outra possibilidade de avançar na tabela seria reconquistando a Série D, feito realizado em 2012.