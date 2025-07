Guerra Sem Fim estreia primeiro spin-off; relembre temporadas da série do OP+

Um retrato cru da brutalidade e da apropriação dos espaços sociais, econômicos e políticos pelas facções, refletida no medo de falar e na ausência do direito ao grito de socorro





Medo. No primeiro mês de 2019, esse sentimento era quase palpável nas ruas da Grande Fortaleza. O terror, antes restrito a ações cruéis e pontuais, transbordou dos limites habituais e se espalhou por toda a cidade. O Ceará viveu, então, a maior onda de violência de sua história recente.



Em uma ofensiva sem precedentes, facções criminosas se uniram para reagir contra medidas mais rígidas do sistema penitenciário. O resultado foi o caos: ônibus incendiados, pontes e viadutos sob ameaça de explosão, delegacias e prédios públicos alvejados.



Foto: Divulgação/OPOVO Guerra Sem Fim - Facções e Política, filme do OO POVO que estreia em 28 de julho de 2025

Grupos que, embora não reconhecidos pelo Estado, passaram a ocupar os espaços deixados pelo poder público — e a ditar as regras. Assim, o Ceará se tornou palco de uma Guerra Sem Fim.



Insatisfeitos com os limites das ruas, essas organizações agora avançam sobre outros territórios, como serviços e políticas. No caso da ambição por poder, nasce uma aliança tão silenciosa quanto perigosa ao povo e à democracia. Facções e Política.

Para embarcar nos contornos perigosos dessa junção, estreia no dia 28 de julho de 2025, no O POVO+, Facções e Política — um spin-off (desdobramento) de Guerra Sem Fim, exclusivo para assinantes da plataforma. Uma investigação jornalística sobre as conexões perigosas entre o crime organizado e o poder político no Ceará.



Trailer de Guerra Sem Fim - Facções e Política

Nesta reportagem, O POVO+ relembra os caminhos que nos trouxeram até aqui, com as falas do diretor Demitri Túlio e do roteirista Arthur Gadelha sobre os desdobramentos da violência que marcaram as duas primeiras temporadas desta série exclusiva para assinantes.



Guerra Sem Fim, a primeira temporada: a violência ocupa as ruas e desafia o fazer jornalístico



“O Guerra Sem Fim foi uma necessidade da realidade que invadiu os cotidianos de Fortaleza e do Ceará”, inicia Demitri.

Jornalista do O POVO, com ampla experiência na cobertura de segurança, Demitri Túlio conta que as ondas de ataques ocorridas no governo Camilo Santana, a sequência de homicídios fora do padrão em Fortaleza, o fenômeno das expulsões covardes de cidadãos de suas casas e a negação do Estado definiram os rumos da série.

“De repente, esses grupos estavam decapitando inimigos, desafetos e gente que não tinha nada a ver com a violência extrema inaugurada por eles”, relembra.

Foto: O POVO Doc Guerra sem fim: tribunais do crime

Inaugurando um novo formato no O POVO+, Guerra Sem Fim surge como a primeira produção de fôlego a retratar visualmente os impactos das organizações criminosas sobre a população cearense.

Pessoas oriundas, principalmente, das periferias de Fortaleza, que passaram a sofrer duplamente: com o abandono do poder público e com a imposição violenta das facções sobre seus territórios.

Sem espaço para a espetacularização, a série se propõe a retratar uma realidade cruel com a ética do jornalismo responsável — sem vitimizar, sem constranger, e respeitando o direito de defesa de cada indivíduo.

“Nos valemos, principalmente, dos argumentos do jornalismo responsável, que não está interessado na desgraça alheia e sim no problema público que precisa de resposta do Estado e da sociedade organizada”, comenta Demitri.



Confira os episódios da primeira temporada de Guerra Sem Fim

clique nos cartões para assistir

​

“Os grandes documentários d’O POVO+ são ancorados na investigação rigorosa com a qual o jornal já é comprometido ao longo de sua trajetória, com outras abordagens contemporâneas”, adiciona, Arthur Gadelha, roteirista da série.

Ele destaca que, no momento em que as produções começaram, o debate sobre a atuação de facções estava em alta, principalmente pelo efeito degenerativo que essas organizações começavam a causar.

Era inevitável não perceber o avanço, simbólico e concreto, do crime organizado. Daí surgiu a necessidade de, mais do que reportar seus crimes diariamente, investigar a origem, as dinâmicas e as causas que nos trouxeram até essa guerra.

Guerra Sem Fim, a segunda temporada: um desdobramento sobre o social; o crime bate à porta

Apesar dos investimentos institucionais em inteligência, aumento do efetivo policial, construção de batalhões, presídios e aquisição de armamento, as facções criminosas continuaram a se expandir. Hoje, áreas densamente povoadas de Fortaleza já estão sob o domínio quase total de grupos armados.

“O Comando Vermelho manda na maioria dos territórios. O que falta para acabar com as facções? Ou talvez essa nem seja mais a pergunta. Talvez seja: teremos de aprender a conviver com as facções? Não há outro jeito?”, provoca Demitri Túlio, diretor da série.

A percepção da escalada do terror urbano levou a equipe de Guerra Sem Fim a voltar o olhar para os horrores enfrentados por uma população vulnerável, que vive sob o domínio direto das facções. Assim nasceu a segunda temporada, focada em dar visibilidade à dor e ao medo de quem habita o campo de batalha.

Foto: Guerra Sem Fim 2 Segunda temporada: Guerra Sem Fim

Um exemplo emblemático desse impacto social, que marcou profundamente o diretor, surgiu durante as apurações no Conjunto Habitacional Babilônia — uma das obras prometidas como legado da Copa do Mundo de 2014. O que era para ser um símbolo de inclusão social, transformou-se em um quartel-general da facção GDE.

Relatos anônimos colhidos pela equipe denunciam o desaparecimento e a morte de pessoas “por nada”, em assentamentos precários, onde os inimigos da facção chegaram a ter os pulmões retirados.

Uma ilustração crua da brutalidade e da apropriação dos espaços sociais pelas facções — refletida no medo de falar e na ausência do direito ao grito de socorro.



Confira os episódios da segunda temporada de Guerra Sem Fim

Clique nos cartões para assistir

​

“As facções impuseram uma ‘lei’ do silêncio e da ameaça de morte nas comunidades e até no miolo de algumas zonas privilegiadas (...) Precisamos entrevistar profundamente faccionados. Eles se recusaram até agora. Precisamos contar essa história também”, conclui Demitri.







Facções e Política: spin-off de Guerra Sem Fim estreia no O POVO+

“Como o próprio título da obra diz, trata-se de uma guerra sem fim. A atuação do crime organizado vem ganhando contornos cada vez mais perigosos. Nossas editorias de Cidades e de Política têm produzido reportagens, ao longo dos anos, denunciando essa relação promíscua entre o crime e o poder”, comenta Chico Marinho, coordenador do núcleo audiovisual do O POVO.

A infiltração das facções nas entranhas da política cearense inaugura uma nova escala do conflito. Durante as eleições gerais e municipais, moradores de bairros da capital cearense e de municípios do Sertão Central viram seu direito à democracia ameaçado.

Leia mais O POVO+ lança filme sobre relação entre crime organizado e política Sobre o assunto O POVO+ lança filme sobre relação entre crime organizado e política

“As facções já são uma realidade que afeta diretamente a vida das pessoas — no lugar onde moram, no acesso aos serviços públicos. Também afeta as empresas. A política não seria exceção. É uma esfera perigosa, pela qual os criminosos se infiltram no Estado e ampliam os horizontes da sua atuação”, analisa Érico Firmo, editor de Política do O POVO.

Trailer do Guerra Sem Fim - Facções e Política