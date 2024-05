Premiado e sempre inovando, O POVO+ completa 4 anos

Há um equilíbrio tênue entre acompanhar os passos do pai de 96 anos e desbravar com autenticidade um mundo de possibilidades. Enquanto O POVO acumula quase um século de experiência e tradição no papel, O POVO+ completa quatro anos evoluindo — e sendo reconhecido por isso.



Em 2023, OP+ constou como o 4º veículo mais premiado do Nordeste e o 38º do Brasil no ranking +Premiados da Imprensa 2023. Desde o lançamento da plataforma, no dia 13 maio de 2020 em plena pandemia, foram 17 conteúdos reconhecidos com temas como a segurança das urnas eletrônicas, reforma tributária, paleontologia, arqueologia, especulação imobiliária, mulheres na ciência, saúde mental e mais.

Na coleção Premiados do OP+, você pode ler todos os conteúdos laureados da plataforma

Os prêmios refletem o jornalismo aprofundado e de qualidade produzido dentro do O POVO+, plataforma de streaming do O POVO, que se orgulha em oferecer tudo que há de melhor no jornalismo. “Isso é o reflexo do jornalismo de consistência e de profundidade do OP+. O Demócrito Dummar (presidente do O POVO entre 1985 e 2008, quando faleceu) falava que as premiações são auditorias de qualidade feitas pelo público externo; são jornalistas da referência, nossos pares, reconhecendo que aquele conteúdo foi o melhor do ano, entre vários concorrentes de renome”, reflete Erick Guimarães, diretor executivo de Jornalismo do O POVO e um dos fundadores da plataforma.

Foto: Aurélio Alves Erick Guimarães, diretor de Jornalismo do O POVO

Acumular mais de 17 prêmios em apenas quatro anos, disputando com veículos regionais e nacionais de peso é uma consequência direta da linguagem que a plataforma incorporou naturalmente com o passar do tempo e da profundidade das reportagens apresentadas, mas não apenas. “É uma plataforma que tem alma”, define Erick. "Uma plataforma que informa e esclarece, mas também que instiga, provoca e leva à reflexão", completa. Segundo ele, o jornalismo do OP+ alia credibilidade, profundidade e sensibilidade. Seja nas reportagens, seja nos produtos audiovisuais ou nas colunas, as abordagens dadas aos conteúdos cativam por contarem histórias com perspectivas que conversam com o Ceará e, ao mesmo tempo, com o mundo.

É claro, sempre há os desafios no caminho, como, no início do projeto, ao fazer com que a redação do O POVO entendesse o conceito da nova plataforma, de conteúdo digital aprofundado constante; ou de fazer o próprio assinante compreender o valor do que estava sendo apresentado. “Muitos leitores ainda hoje estão descobrindo o OP+, e quando descobrem, encantam-se”, diz.

OP+ em constante crescimento

Para quem acompanha O POVO+ desde o começo, é fácil perceber a evolução da plataforma. “Ele mudou muito do que foi concebido, mas algumas coisas foram tiradas dele, porque não faziam mais sentido”, comenta Brenda Câmara, gerente de Produto e de UX do OP+ e uma das fundadoras. “Esse é o sucesso do OP+. Ele foi tratado como um projeto, não um produto.” Enquanto produtos são finalizados com a publicação (por exemplo, a construção de uma página de reportagens especiais interativas), o projeto é continuamente melhorado.

“Ele manteve a mesma essência da ideia original, mas mudou algumas coisas. Adquiriu novos poderes e perdeu alguns que não faziam sentido”, brinca. “Isso que é o bonito, porque ele continua evoluindo de acordo com a demanda dos repórteres, mas principalmente de acordo com os usuários.”

Foto: FCO FONTENELE Brenda Câmara é gerente de Produto e UX do O POVO

Os e-books e os podcasts, por exemplo, saíram da plataforma ainda em 2023, após a equipe de produto identificar que eles eram pouco usados pelos assinantes. Por outro lado, a navegação da plataforma foi ajustada, assim como recursos que facilitam a vida do leitor, como as coleções de conteúdos por tema, juntando em um só lugar reportagens, séries e filmes e colunistas.

E 2024 já guarda suas novidades. “O que eu posso dizer é que ainda esse ano a gente vai implementar o play nas matérias, então vamos poder ouvir as reportagens”, destaca Brenda. A ferramenta ampliará a acessibilidade das reportagens, garantindo que qualquer um, em qualquer ocasião, possa acompanhar os conteúdos.

Outra aplicação é a caixa de “adicionados recentemente”, na qual os produtos recém-publicados ficarão listados e mais expostos para o assinante. “Uma das coisas que já foram implementadas é o ‘continue assistindo’, que registra onde você parou no filme ou na série, e daí você pode continuar de onde parou no próximo dia, por exemplo”, lembra Brenda.

De acordo com a gerente, a participação dos assinantes em pesquisas de usabilidade é essencial para o sucesso da plataforma. “Toda vez que a gente faz um teste de usabilidade com assinante, a gente sente que eles gostam de usar a plataforma, que eles entendem tudo ali que eles acessam, todo o conteúdo”, orgulha-se. “Eles gostam de opinar muito sobre o que pode ser melhorado. Eu acho que esse é o maior ganho do OP+, porque faz com que a gente esteja mais próxima do assinante.”

Essa proximidade também permite que o OP+ seja visto e entendido em diferentes frentes. Desde a fundação, OP+ têm servido de objeto de estudo para pesquisadores da área da Comunicação Social tanto do ponto de vista do design, quanto do jornalismo digital.

O olhar de quem lê, pesquisa e constrói O POVO+

