Farol para a Juventude: Rede Cuca completa dez anos entre conquistas e desafios

Há quase 15 anos, em 10 de setembro de 2009, a Barra do Ceará foi palco da inauguração do primeiro Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cuca) de Fortaleza. Construído no antigo Clube de Regatas da Barra do Ceará, o Cuca primogênito era o pontapé da consolidação de um projeto idealizado para a juventude da capital cearense e firmado em 2014 com a criação da Rede Cuca.

O objetivo era proporcionar aos jovens um espaço com equipamentos e cursos voltados à formação profissional em diferentes áreas, envolvendo cultura, arte, tecnologia e esportes. Ele seria localizado em áreas de vulnerabilidade socioeconômica e permitiria à juventude o seu desenvolvimento a partir do acesso a uma estrutura de qualidade.

Foto: FCO FONTENELE Cuca Pici é o equipamento mais recente da Rede Cuca, em Fortaleza

Promessa de campanha ainda da primeira gestão de Luizianne Lins (PT) na Prefeitura de Fortaleza, o Cuca Barra — na época chamado de Che Guevara — foi entregue após sucessivas prorrogações e custou R$ 10 milhões (ou R$ 27 milhões e 621 mil, em valores atuais). O objetivo da então prefeita era entregar mais cinco complexos — totalizando em um equipamento em cada uma das seis regionais do período — até 2012.

A meta não foi alcançada, mas é possível dizer que a chegada do primeiro Cuca serviu de estímulo para a construção de outras estruturas. Quando foram inaugurados outros dois Cucas (o do Jangurussu e o do Mondubim) "O Cuca Mondubim foi entregue na gestão de Luizianne Lins inicialmente em 29 de dezembro de 2012, mas de forma inacabada. Na época, a prefeitura afirmou que os ajustes remanescentes seriam realizados em poucos dias e as matrículas seriam iniciadas em janeiro de 2013, mas a gestão do então prefeito Roberto Cláudio indicou que somente 55% das obras estavam concluídas.



Caso parecido ocorreu com o Cuca Jangurussu, entregue inicialmente em 31 de dezembro de 2012 e com previsão de funcionamento em março de 2013. A estrutura interna, no entanto, estava inacabada. Assim, os dois Cucas foram inaugurados oficialmente em 21 de fevereiro de 2014.

" em 2014, foi concretizada a criação da Rede Cuca.

Em 2024, ela completa dez anos como uma das principais engrenagens das políticas públicas para a juventude em Fortaleza. Entre conquistas como desenvolvimento de potenciais artísticos e desafios como a violência urbana no entorno dos equipamentos, a Rede Cuca se consolidou como um farol para a juventude em Fortaleza.

| Leia também | Rede Cuca e comunidades do entorno tentam falar a mesma língua

Nesta série de reportagens, você acompanhará um passeio pelos eixos que sustentam a Rede Cuca, começando pela gestão dos equipamentos. Os capítulos seguintes abordam a relação das juventudes com a estrutura dos Cucas e o diálogo das comunidades do entorno com os centros. A deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins foi procurada pelo O POVO para depoimento para a matéria, mas não retornou o contato.







Onde fica a rede Cuca em Fortaleza

Gigantes para a juventude

A Rede Cuca é “uma rede de proteção social e oportunidades para a juventude” e é política executada pela Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria Municipal da Juventude. Atualmente, conta com cinco centros, incluindo os recentes Cucas dos bairros José Walter e Pici, inaugurados em 2020 e em 2022, respectivamente. Segundo o prefeito José Sarto, o Cuca do Grande Mucuripe deve ser entregue em até dois anos.

Os equipamentos contam com salas multiuso, estúdios de rádio, música, TV e fotografia, biblioteca, ginásio poliesportivo, piscinas semiolímpica e infantil, teatro, cinema, quadra de areia, salas de artes cênicas e salas de artes marciais. Todas as ações desenvolvidas na Rede Cuca são gratuitas.

Foto: FERNANDA BARROS Cuca da Barra do Ceará, equipamento público da Prefeitura de Fortaleza, desenvolve atividades esportivas e culturais

| Veja também | Cuca: o mundo ao redor

Para além de oficinas e capacitações profissionais, são disponibilizadas, a cada mês, cerca de 6.500 vagas em práticas esportivas (vôlei, handebol, basquete, futsal, crosstraining, judô, natação e skate, por exemplo), cursos de artes (dança, teatro e música) e cursos de formação nas áreas de tecnologia, linguagens, ciência e educomunicação (fotografia, edição de vídeos, podcast, audiovisual, design, quadrinhos e rádio).



Em 2023, o orçamento O orçamento da Rede Cuca é executado via contrato de gestão com a organização social contratada (atualmente o Instituto de Cultura, Arte, Ciência e Esporte – IC Fortaleza, antigo Instituto Cuca). O valor do orçamento abrange despesas com pessoal, manutenção predial, custeio operacional, custeio de programas finalísticos e outras atividades previsto e executado para a gestão dos Cucas O POVO solicitou à Secretaria de Juventude dados específicos sobre a Rede Cuca ano a ano desde 2014. Foram requisitadas informações sobre orçamentos previstos e executados para os Cucas, quantidade de atendimentos nos equipamentos e projetos vinculados ao Cuca nos últimos dez anos. Esses dados foram fornecidos. Entretanto, quando solicitados os números de funcionários e de vagas ofertadas ano a ano desde 2014, o retorno ocorreu apenas com informações sobre os índices atuais. foi de cerca de R$ 26 milhões e 350 mil.

Orçamento previsto e executado desde 2014





Ações espalhadas por Fortaleza

A Rede Cuca funciona como um dos braços das políticas públicas para a juventude de Fortaleza. Em 2022, foi criada a Rede Juv "Integram essa rede iniciativas como as Pracinhas da Cultura Ancuri e Vicente Pinzón, o Centro Cultural Canindezinho, os Faróis da Juventude (Praia de Iracema e Benfica), o Polo da Bela Vista e o Centro de Juventude Igor Andrade de Lima. Os equipamentos ofertam cursos, práticas esportivas e atividades para fortalecer o protagonismo juvenil e garantir direitos humanos." , que reúne equipamentos de educação, esporte e cultura voltados para jovens da Capital.

Com isso, as 12 regionais são alcançadas por equipamentos para a juventude, segundo Davi Gomes, atual Secretário da Juventude de Fortaleza. Dentro desse espectro, o Cuca ocupa a maior quantia de investimentos da pasta, devido à grandiosidade estrutural, de atividades, de atendimentos e de funcionários.

Foto: FCO FONTENELE Davi Gomes, ex-diretor do Instituto Iracema e atual Secretário da Juventude de Fortaleza

Conforme Davi Gomes, que também foi Diretor Presidente do Instituto Iracema, a maioria dos valores gastos na Rede Cuca é direcionada para manutenção de pessoal — com professores, educadores sociais, produtores culturais, técnicos e outros cargos envolvidos.

Os investimentos também passam pela programação dos equipamentos, programa de bolsas (como o projeto Futuros), de iniciativas como o Arraiá da Juventude, Festival de Música da Juventude e o Cuca Ambiental e programas de monitoria.

Violência territorial em evidência

Diante disso, quais são os pontos observados pela secretaria da Juventude que precisam ser melhorados atualmente quanto à Rede Cuca? Davi Gomes cita a violência territorial no entorno dos equipamentos como um elemento de grande dificuldade.

Por estarem situados em regiões de maiores vulnerabilidades socioeconômicas e menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), os Cucas têm uma demanda maior de apoio de “educadores sociais na ponta”.

Segundo o secretário, a violência urbana afeta as atividades dos Cucas — houve casos em que foi preciso fechar um equipamento mais cedo devido a conflitos nos territórios. Outros pontos de melhoria envolvem também questões estruturais, como reformas nos Cucas mais antigos.

Foto: FERNANDA BARROS Jovens treinam artes marciais no Cuca da Barra do Ceará, equipamento público da Prefeitura de Fortaleza, voltado para jovens e crianças

Impactos da política pública

Nesse sentido, como os Cucas têm contribuído para alterações nas rotinas dos jovens que frequentam os equipamentos? Segundo dados do setor de Trabalho e Empregabilidade da Rede Cuca de janeiro de 2022 a agosto de 2023, mais de 12 mil jovens foram atendidos. Quase 1.800 foram encaminhados para o mercado de trabalho, sendo 543 via Sine e 1.227 pela empregabilidade.

“Basta perceber a falta que faria se não houvesse o Cuca. Onde o jovem praticaria natação gratuita em uma piscina semiolímpica? Em qual local os jovens da periferia poderiam gravar gratuitamente suas músicas? Como conseguiriam ingressar no mercado de trabalho se não fosse a nossa área de empregabilidade que cadastra currículos e encaminha para empresas? Como ocupariam o tempo deles à tarde, fazendo capacitação, praticando crossfit gratuitamente, por exemplo? São impactos da política pública”, aponta.

Para os próximos anos, o que esperar dos objetivos dos Cucas? Davi Gomes percebe que, para além da expansão do número de equipamentos, o caminho deve seguir uma integração ainda maior com as comunidades. “O desafio que vejo para os próximos anos é como vamos integrar cada vez mais os Cucas às comunidades do entorno em uma cidade ainda muito faccionada, infelizmente. É um problema que não será resolvido do dia para a noite, mas que estamos tentando nos adaptar”, contextualiza.

Atendimentos na Rede Cuca desde 2014

Desburocratizar a gestão

Os equipamentos da Rede Cuca são geridos pelo Instituto de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (IC Fortaleza e antigo Instituto Cuca). A organização social sem fins lucrativos foi criada em 2008 para fazer a gestão de equipamentos direcionados para a juventude.

A escolha desse modelo de gestão - por meio de organização social (OS) - visou “desburocratizar e facilitar a administração da Rede Cuca”, como afirma Caiubi Mani Peres, administrador, produtor cultural e presidente do IC desde 2022. Segundo o gestor, os Cucas têm várias demandas diárias “que são muito diferentes do dia a dia da administração pública”.

Foto: Reprodução/Instagran Caiubi Mani Peres é presidente do Instituto Cuca

Pela complexidade de seus equipamentos, houve o desejo de descentralizar a gerência da Rede Cuca, que funciona por meio de contrato de gestão com o IC. Por muitos anos, os Cucas foram o “único programa administrado pelo IC” - atualmente, ele também lida com outros projetos, como o programa Juventude no Parque "O projeto visa a promoção da conscientização ambiental e busca envolver jovens na preservação de microparques da cidade. Eles recebem incentivo financeiro mensal de R$ 400 durante 12 meses e realizam atividades de educação ambiental com moradores do entorno.

" e o Rede Cuca Vôlei.

Os Cucas, porém, são inquestionavelmente os equipamentos mais destacados de sua alçada. “Como administradores, realizamos a manutenção e contratamos os serviços necessários para as atividades. Isso inclui desde coisas mais simples - como manutenção dos ares-condicionados, limpeza das piscinas, pagamento das contas de água e energia e coleta de lixo - a coisas mais complexas, como programas específicos dos Cucas”, explica.

Demandas e complexidades

Conforme Caiubi Mani Peres, as principais demandas da Rede Cuca atualmente são a manutenção de atividades nos equipamentos, oferta de cursos, matrículas em práticas esportivas e de opções para os jovens que frequentam os Cucas nas mais diversas áreas de atuação. Além disso, a realização de manutenção predial de equipamentos mais antigos, como o Cuca Barra, que completa 15 anos em 2024.

Outra complexidade é a administração da equipe de funcionários da Rede Cuca, que hoje agrega 363 profissionais em cargos como direção, coordenação, supervisão, assistentes técnicos, sociais, psicólogos, serviços gerais, professores, técnicos de áudio e imagem e outras funções.

Foto: FCO FONTENELE Detalhe da arquitetura do Cuca do Pici, o mais novo integrante da rede Cuca

Um fato, porém, que chama ainda mais a atenção da gestão da Rede Cuca é a necessidade de lidar com os conflitos territoriais nas áreas nas quais os equipamentos estão inseridos. A violência e a disputa entre facções criminosas acabam se tornando mais um elemento de preocupação.

“É outro nível de complexidade com o qual temos que lidar e que o Cuca precisa muitas vezes dar algum tipo de resposta. A nossa forma de dar resposta é oferecendo mais oportunidades para a juventude daquele território, tentando promover maior inclusão daqueles que ainda não usufruem ou acesso o que o equipamento pode oferecer”, analisa.

Com a robustez de estrutura física e de idealização dos seus equipamentos, a Rede Cuca se tornou o “maior braço da política pública de juventude de Fortaleza”, como afirma Caiubi Mani Peres. O presidente do IC avalia que, “se não houvesse o Cuca, estaríamos olhando para apenas 20% do que é a política pública de juventude hoje”.

Foto: FCO FONTENELE Dez anos da Rede Cuca conta histórias de transformação de crianças e jovens da periferia de Fortaleza. O primeiro deles foi o Cuca Barra do Ceará

Reflexão importante sugerida pelo gestor é tentar imaginar também como seria aquele território se o Cuca não estivesse lá. “O Cuca hoje tem representação não só por ser política atuante no território, mas como uma representação histórica para quem mora ali. A história do Cuca Barra, por exemplo, é referenciada pelas pessoas desde o seu surgimento. Elas têm memórias sobre aquilo. Acompanham a evolução dos equipamentos, dos problemas, dos projetos e fazem críticas sobre coisas que existiam no passado e de repente não foram continuadas”, complementa.

Juventude como prioridade

Quando o assunto é pensar em políticas públicas, a juventude tem que ser alvo prioritário. Esse é o pensamento do vereador Júlio Brizzi (PT), que esteve à frente da Secretaria Municipal da Juventude de Fortaleza de 2015 a 2020. Advogado e mestrando em Administração Pública, Brizzi acompanhou de perto o crescimento da Rede Cuca.

Em sua avaliação, ela “precisa ser local da política pública que receba o jovem e o faça se sentir em casa”, para que a juventude consiga ser “protagonista” e para ter espaço de descoberta de suas paixões, com foco na mudança de vida. “Pude ver isso nos cinco anos que passei como secretário”, relembra.

Foto: FERNANDA BARROS Vereador Júlio Brizzi acompanhou de perto o crescimento da Rede Cuca

Quando iniciou sua trajetória na Secretaria da Juventude, existiam apenas três Cucas (Barra, Mondubim e Jangurussu) e a Rede havia sido criada há cerca de um ano. “Foi um período de muitos desafios e ajustes. A frequência nos equipamentos era pequena, então era necessário criar programas para atrair mais os jovens. Era preciso ter mais diálogo com as comunidades, para que elas participassem dos equipamentos. Esse foi nosso esforço: tentar chamar o jovem, criar projetos e programas”, indica.

Entre as ações idealizadas estiveram o Circuito Juventude Ativa de Skate, o Festival de Música da Juventude, as Olimpíadas da Juventude, o Supercopas Rede Cuca e o Viradão da Juventude - realizado presencialmente até 2019 e com programação ininterrupta com quase 40 horas de duração.

Brizzi cita casos de alunos que passaram pela Rede Cuca e tiveram grande mudança em suas vidas a partir do contato com a arte e com os esportes: “Há pessoas que falam comigo na rua: ‘Júlio, eu agradeço o Cuca, porque eu não queria nada na vida, estava metido com coisa errada, e através do esporte ganhei uma bolsa e hoje sou nutricionista’”.

Foto: FCO FONTENELE Atividades esportivas desenvolvidas no Cuca da Barra e em outros equipamento da rede mudaram a vida de muitas crianças e jovens de Fortaleza

No início das atividades do Cuca, o equipamento via o esporte como “atividade de recreação”, segundo Brizzi. Houve, porém, uma mudança de pensamento, e os participantes passaram a treinar e a serem inscritos em campeonatos. Os resultados de destaque começaram a surgir.

Um dos casos mais recentes, por exemplo, foi com a triatleta Keuviane Mesquita, 27, que chegou à Rede Cuca em 2014 e não sabia nadar. Ela se classificou para disputar o mundial de triathlon na prova de natação e corrida após ser campeã no Campeonato Brasileiro 2021, na Bahia. “Se acreditarmos no jovem e investirmos nele, colocando-o como prioridade, vamos ter resultados. Os nossos jovens são incríveis”, destaca Brizzi.

Pontos de exclamação

Júlio Brizzi aponta que nos últimos anos, porém, houve diminuição - e até descontinuidade - na realização de atividades nos equipamentos da Rede Cuca. A pandemia teve interferência nisso, evidentemente, mas as queixas seguiram mesmo após o término da crise sanitária da Covid-19.

O vereador cita os casos das Olimpíadas da Juventude, o Supercopas Rede Cuca e o Festival de Dança da Juventude (realizado pela última vez em 2022) como exemplos de descontinuidade de ações. A iniciativa Escola Jovens Programadores, que visou preparar jovens para atuar profissionalmente na área de Tecnologia da Informação voltada para a linguagem de programação em 2019, também não prosseguiu.

O ex-secretário da Juventude de Fortaleza defende a criação de novos Cucas em outras regiões da capital cearense “para o jovem poder ter seu lugar”, pois a cidade “é violenta e desigual demais”. A existência de estruturas como as do Cuca ajuda, então, a reduzir as chances de jovens “se perderem no tráfico ou na guerra trágica de grupos armados”.

Foto: FCO FONTENELE Cuca do Pici é o mais novo equipamento a se integrar à rede que completa dez anos em 2024

“Esses espaços físicos têm que ser locais de acolhimento da comunidade para que os jovens tenham oportunidade e possamos fazer política pública de prevenção de violência com inclusão e qualificação desse segmento. A juventude é a chave do desenvolvimento da cidade. Se não dermos importância de fato vamos ter muitos problemas no futuro”, enfatiza.

Para Júlio Brizzi, a sociedade precisa entender a importância do Cuca - algo que, em sua visão, melhorou nos últimos anos. “Quando cheguei na secretaria em 2015, ninguém sabia o que era o Cuca, onde ficava. As pessoas têm que defender o Cuca - e este, por sua vez, ampliar seus atendimentos, chegar nas comunidades, aumentar a inclusão de jovens”, elenca.

“A nossa população está envelhecendo. Se não atendermos esse jovem e dermos protagonismo a ele, com a qualificação que merece, não vamos ter uma cidade melhor do que temos hoje. Esse é um grande desafio. Tem que haver essa marca. É preciso dar acolhimento para os jovens da Cidade”, compreende.

Espaço de experimentação

A cantora, compositora, produtora musical e DJ cearense Angel History compartilha visão semelhante à de Julio Brizzi quanto a uma redução nos olhares para as potencialidades da Rede Cuca. Por sete anos integrante das atividades e dos equipamentos da rede, ela relata diminuição na frequência de jovens em suas estruturas nos últimos anos.

Para ela, o Cuca Barra “foi o que mais sentiu entre todos os cinco equipamentos” a partir da mudança de gestão com a saída de Julio Brizzi - e cita demissões em massa. “Sinto que existe uma tentativa de apagamento da juventude que se opõe a nova gestão e infelizmente isso fez com que milhares de jovens deixassem de frequentar e aproveitar as oportunidades da Rede Cuca”, pontua.

Foto: Diego Ferreira/Divulgação Angel History encabeça movimento para lista de gratuidade de pessoas trans nas festas da Capital

Em sua avaliação, a Rede Cuca, por sua concepção, “é completa” e os equipamentos oferecem diversas possibilidades aos seus frequentadores. Há teatro, estúdios de áudio e fotografia, biblioteca, ambulatório “e tudo que qualquer jovem precisa para dar seus primeiros passos nas áreas de tecnologia, artes e esportes”, ainda que encare que a atual gestão invista menos na juventude.

Ela afirma que em sua passagem “todos os equipamentos funcionavam a todo vapor com inúmeros cursos e aproveitamento máximo de cada sala e profissional”. “Hoje, vivemos um quase abandono e tudo na Rede Cuca se tornou mais difícil, principalmente porque a grade de funcionários caiu drasticamente”, relata.

A cearense aponta a Rede Cuca como um fator importante para sua carreira artística a partir da estrutura de apoio, como estúdio de áudio para gravar singles. “Acredito que o maior presente que a Rede Cuca me deu foi um espaço de experimentação onde pude desenvolver minhas habilidades e me tornar a artista que sou e por isso serei eternamente grata”, analisa.

Angel History é uma das várias faces da juventude que passou - e passa - pela Rede Cuca. A instituição abrigou milhares de jovens e contribuiu para o desenvolvimento de seus potenciais - na arte, nos esportes e também no espírito de luta pela defesa de seus direitos.

O que vem a seguir



O próximo episódio desta série de reportagens foca na juventude que frequentou e segue frequentando os equipamentos da Rede Cuca - compreendendo suas conquistas, demandas e desafios.