Castello: o ditador (Trailer)

Humberto de Alencar Castello Branco foi o primeiro militar a comandar o Brasil após o golpe de 1964. "Castello, o ditador" conta como o cearense tido como moderado foi responsável por instalar a Ditadura Militar no país e possibilitar a continuidade do regime por mais de duas décadas. No ano em que o golpe completa 60 anos, o filme trás de volta a memória da ditadura e mostra como Castello Branco influenciou o destino do país e a vida de cearenses que resistiram ao regime.

07 de março de 2024