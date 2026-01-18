Episódio 2

A pesca nos Currais Velhos

Seguindo sentido leste, o casal de artistas do Acidum Project se hospeda num charmoso chalé comunitário em Curral Velho (Acaraú). Antes do sol nascer, vão ao mar com pescadores antigos que mantêm viva à cultura dos currais de pesca. Robezio fica animado com o sonho de pescar e relembra com emoção do pai.

18 de janeiro de 2026