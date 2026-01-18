Episódio 5

Além da Rua no Pecém

Os viajantes passam a ser anfitriões e organizam uma "exposição em alto mar". Na praia do Pecém (São Gonçalo do Amarante), eles recebem artistas de vários lugares do Brasil e do mundo para o evento "Além da Rua". As jangadas vão sendo pintadas para um desfile de muito impacto visual e congregação entre os visitantes e os moradores.

